Zaky, terzo rinvio dell'udienza di scarcerazione al 6 aprile

"Per la terza settimana di seguito, nonostante fosse stata calendarizzata, l'udienza presso la procura per la sicurezza dello Stato non si è svolta. Prossima data: 6 aprile. Patrick Zaky dev'essere rilasciato: è innocente e a rischio di contagio da Covid-19". Così Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International in Italia, ha fatto sapere su Twitter del nuovo rinvio dell'udienza per la scarcerazione del 27enne Zaky, studente egiziano dell'università di Bologna, in carcere da 53 giorni, al Cairo in Egitto.