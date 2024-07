Elezioni, Bardella: "Francia gettata tra le braccia dell'estrema Sx"

"Ringrazio gli elettori per l'ondata patriottica". Lo ha dichiarato il presidente del Rassemblement National (Rn), Jordan Bardella, commentando i risultati del secondo turno delle elezioni legislative, che hanno visto l'Rn al terzo posto. "Un'alleanza del disonore getta la Francia tra le braccia dell'estrema sinistra di Jean-Luc Melenchon. Il Rassemblement national ha realizzato oggi la percentuale più importante di tutta la sua storia". "Il Rassemblement National, ha poi proseguito, incarna più che mai l'unica alternativa e sarà al fianco del popolo francese. Non vogliamo il potere fine a se stesso, ma per restituirlo ai francesi".