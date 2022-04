Elezioni Francia, Macron: "Lavorare di più e più a lungo, come in Italia"

Elezioni Francia 2022, il comizio di Macron: Italia come esempio su lavoro e pensioni

"Bisogna lavorare di più e più a lungo, come hanno già fatto l'Italia, la Spagna e la Germania e tanti nostri vicini bisognerà in maniera concertata e progressiva aumentare l'età della pensione a 65 anni". Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron nel suo comizio alla Defense Arena di Nanterre, sottolineando che "non c'è uno stato sociale se non c'è uno stato produttivo forte che lavora e crea ricchezza, per redistribuire questa ricchezza".

Macron ha poi avvertito i suoi sostenitori di non dare per scontata la conquista di un secondo mandato alle presidenziali di questo mese, perché uno dei suoi rivali di estrema destra potrebbe sconfiggerlo. Il leader dell'Eliseo ha indicato proprio la sua vittoria nel 2017 e il voto del Regno Unito per la Brexit dell'anno precedente come esempi di risultati politici inaspettati. "Il pericolo estremista oggi è ancora più grande di quanto non fosse qualche mese fa, qualche anno fa", ha detto nel suo discorso all'auditorium a La Défense.

"Non credete ai commentatori o ai sondaggi secondo i quali è impossibile, impensabile, a chi dice che 'le elezioni sono già vinte e andrà tutto bene'. Guardate cosa è successo cinque anni fa. La gente diceva che era impossibile. Guardate la Brexit e le tante elezioni in cui il risultato sembrava improbabile, ma in realtà è successo". Secondo l'ultimo sondaggio Ipsos diffuso ieri, riferisce il Financial Times, che dà grande risalto alle preoccupazioni manifestate dal presidente uscente, Macron si attesterebbe al 26% al primo turno, seguito da Marine Le Pen con il 21% e dal candidato di estrema sinistra Jean-Luc Mélenchon con il 15,5%. Al secondo turno, Macron batterebbe Le Pen 53% a 47".

