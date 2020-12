Elezioni Ghana 2020: per le presidenziali scontro tra due giganti

Lunghe code si sono formate fin dalle prime ore del giorno in Ghana, dove si vota per le presidenziali e il rinnovo del parlamento. Il voto è ancora una volta "la battaglia fra i due giganti", ovvero il presidente in carica Nana Addo Akufo-Addo del Nuovo partito patriottico (Npp) e il suo predecessore John Dramani Mahama, del Congresso nazional democratico (Ndc).

I candidati in lizza sono 12, ma il voto è soprattutto un duello fra Akufu-Addo e Mahama, che si scontrano per la terza volta. Nel 2012 ha vinto Mahama e nel 2016 Akufo-Addo. Per vincere al primo turno, è necessario conquistare il 50%dei voti. Sono chiamati al voto 17 milioni di elettori, che dovranno anche scegliere 275 deputati del parlamento. I seggi sono stati aperti alle sette e chiuderanno alle 17.

Molti si sono messi in fila ancor prima dell'apertura per poter andare dopo al lavoro ed evitare file nelle ore più calde. Tutti indossano la mascherina, secondo rigide regole 'no mask-no vote', che impongono a tutti i votanti di coprirsi naso e bocca e lavarsi le mani prima di entrare al seggio.