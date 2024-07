Elezioni, Il Regno Unito svolta a sinistra. Tory al minimo, Farage non sfonda

Elezioni Uk, umiliati i conservatori: vittoria a valanga e maggioranza assoluta per i laburisti di Starmer

Tutto come previsto nelle elezioni del Regno Unito, dopo 14 anni finisce l'era dei conservatori al potere, nettissima la vittoria dei laburisti guidati da Keir Starmer. Non ci sono dubbi sulla maggioranza assoluta dei seggi da parte del partito di sinistra, addirittura quasi il triplo rispetto ai Tory: secondo le prime proiezioni sarebbero 405 per i Labour e 156 per i conservatori, che vanno verso il peggior risultato della loro storia. Non sfonda l'estrema destra di Nigel Farage, solo 4 seggi per il padre della Brexit, il terzo partito è quello liberale, stimato a circa 56 seggi. Ma Farage può comunque esultare per il suo risultato personale. Il leader di Reform UK è stato finalmente eletto deputato, dopo sette fallimentari tentativi. Il maggior esponente dell'estrema destra britannica ha vinto a Clacton ottenendo 21.225 voti. Ha battuto Giles Watling, il conservatore che alle ultime elezioni aveva ottenuto la maggioranza con 24.702 voti, ma che in questa edizione ne ha ottenuti solo 12.820.

Sir John Curtice, l'esperto che ha guidato il team che ha prodotto gli exit poll per le elezioni britanniche, ha dichiarato alla BBC che i primi risultati sono coerenti con le aspettative di una bassa affluenza alle urne. "Potremmo scoprire che ci stiamo dirigendo verso una delle più basse affluenze alle elezioni generali nella storia elettorale del dopoguerra". L'affluenza più bassa, dal 1918 in poi, è stata registrata nel 2001, con il 59,4%. La più alta è stata registrata nel 1950, con l'83,9%. Alle precedenti elezioni è stata del 67,3%, in calo di 1,5 punti percentuali rispetto al 2017 (68,8%).

"Il popolo ha parlato - ha detto il futuro primo ministro Keir Starmer - ed è pronto per il cambiamento, è ora che noi lo realizziamo". Questo il primo commento del leader dei laburisti, che ha iniziato il discorso ringraziando la sua famiglia, le forze dell'ordine e tutti gli addetti al voto per aver fatto in modo che ogni voce fosse ascoltata. "Tutto inizia con voi", dice al suo pubblico. "Le persone di questa circoscrizione e di tutto il Paese hanno parlato e sono pronte al cambiamento, a rinunciare alla politica della performance, a tornare alla politica come servizio pubblico". Il cambiamento "inizia proprio qui, perché questa è la vostra democrazia, la vostra comunità e il vostro futuro".

Martedì, il nuovo primo ministro farà il suo debutto sulla scena internazionale a Washington, in occasione di un vertice organizzato per celebrare il 75° anniversario della Nato. Questa potrebbe essere l'occasione per avere colloqui con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. I laburisti si sono impegnati a mantenere il sostegno britannico all'Ucraina e ad aumentare la spesa militare.