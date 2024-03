Elezioni in Russia, parte la protesta per Navalny "mezzogiorno contro Putin"

Russia: terzo giorno elezioni, affluenza oltre 60%

L'affluenza alle urne per le elezioni presidenziali russe, giunte al terzo e ultimo giorno, ha superato questa mattina il 60%: lo ha fatto sapere la Commissione elettorale centrale sul suo sito web, secondo quanto riporta la testata Kommersant. Il dato si riferisce alle 9h35 ora di Mosca ed è pari al 60,03% di elettori che hanno già espresso il loro voto.

Elezioni presidenziali in Russia, parte la protesta per Navaly: "mezzogiorno contro Putin"

Una lunga coda si è formata, già prima di mezzogiorno, davanti a un seggio aperto a Erevan, in Armenia, per le elezioni presidenziali in Russia, come chiesto dalla leader dell'opposizione all'estero, Yulia Navalnaya. A Erevan si sono trasferiti molti russi, scappati dal Paese subito dopo l'inizio dell'invasione dell'Ucraina.

L'emittente televisiva indipendente Dozhd ha trasmesso il video con le immagini delle persone accorse all'appuntamento contro Putin.

E proprio Yulia Navalnaya, la vedova dell'oppositore russo, Aleksei Navalny, era alle 12:00 in fila davanti al seggio allestito nell'ambasciata russa a Berlino dove ha quindi partecipato all'iniziativa "Mezzogiorno contro Putin", rilanciata dal politico poco prima di morire. L'azione chiedeva ai russi contrari al regime di Putin di recarsi a votare nelle presidenziali di oggi tutti alle 12:00 per intaccare l'idea e l'immagini di un consenso granitico del Paese dietro al presidente uscente che con ogni probabilità verrà riconfermato al Cremlino. A riportare la notizia, con foto e video, il canale indipendente Dozhd. Navalnaya, che ha promesso di raccogliere l'eredità politica del marito - morto il 16 febbraio in carcere in circostanze sospette - appare rilassata tra la folla che le chiede selfie.

A huge queue at midday in Berlin outside the Russian embassy as people line up to vote. @yulia_navalnaya arrives to applause and cheering pic.twitter.com/YSxvePQaRU — Polina Ivanova (@polinaivanovva) March 17, 2024

Mezzogiorno contro Putin: proteste anche Siberia

Proteste si sono svolte a mezzogiorno ai seggi di alcune città della Siberia, fra cui Vladivostok, Novosibirsk, Omsk, Irkutsk, rende noto l'entourage di Aleksej Navalny, il leader dell'opposizione morto lo scorso 16 febbraio nella colonia penale a regime speciale di Kharp. A Ekaterinburg diverse centinaia di persone si sono messe in coda a un seggio

Mezzogiorno contro Putin: “A Mosca il seggio si è riempito in pochi minuti”

Alle 12 si sono radunate decine di persone che hanno accolto l’appello dell’opposizione di presentarsi ai seggi a mezzogiorno di domenica per manifestare il dissenso contro Putin e l’offensiva in Ucraina. Un’iniziativa chiamata полдень против Путина Mezzogiorno contro Putin pic.twitter.com/Lksd6QTR7n — Rosalba Castelletti (@castellettir) March 17, 2024

Le immagini di lunghe file di elettori in attesa fuori dai seggi delle città di Mosca e San Pietroburgo sono state diffuse dai media indipendenti come il Moscow Times, per mostrare l'adesione all'appello "mezzogiorno contro Putin".

Elezioni in Russia, oltre 50 arresti in 14 città russe

La denuncia delle organizzazioni non governative del territorio: "Arrestate oltre 50 persone in più di 14 città russe".