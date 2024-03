Elezioni in Russia, Putin cita Navalny per la prima volta in pubblico- VIDEO

Путин после завершения голосования, на котором ЦИК по итогам подсчета 80% бюллетеней приписал ему более 87% голосов, несколько раз назвал фамилию Навального, чего избегал несколько лет, и не смог сдержать улыбку.



Putin e la traduzione del passaggio su Navalny riportata dall’account Twitter/X del media russo indipendente The Insider

“Per quanto riguarda il signor Navalny. Sì, è morto, questo è sempre un evento triste. Ma abbiamo avuto anche altri casi in cui sono decedute persone in luoghi di privazione della libertà. Non è successo questo negli Stati Uniti? È successo, e più di una volta. A proposito, te lo dirò, sarà inaspettato. Pochi giorni prima della morte del signor Navalny, alcuni colleghi, non membri dell’amministrazione, mi hanno detto che c’era l’idea di scambiare il signor Navalny con persone che erano in prigione nei paesi occidentali. Potresti credermi, potresti no. La persona che mi ha parlato non aveva ancora finito la frase, ma io ho detto: sono d'accordo. Ma, sfortunatamente, quello che è successo è successo. Solo a una condizione, ho detto: cambieremo, ma lui non ritorni. Lascialo sedere lì. Ma succede, non puoi farci niente, questa è la vita".