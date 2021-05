Madrid aperta e zero lockdown. Ayuso mostra alla destra italiana come vincere

Vince in modo schiacciante il Partito popolare (Pp) nelle elezioni regionali di Madrid, in Spagna, che permettono alla governatrice uscente Isabel Diaz Ayuso di guidare l'amministrazione da sola. Il Pp si è infatti aggiudicato 65 dei 136 seggi nel Parlamento regionale, come ha reso noto la Commissione elettorale con il 99,93 per cento dei voti scrutinati. E' quasi il doppio dei risultati ottenuti dal partito nel 2019, quando si aggiudicò 30 seggi.

Ma come è stato costruito il trionfo di Ayuso? Su un approccio anti lockdown alla pandemia da Covid. Stella nascente nel Partito popolare, Isabel Diaz Ayuso, è stata una delle principali critiche del governo del premier Sanchez e della sua gestione della pandemia. Alla guida della regione più ricca della Spagna, Ayuso ha voluto difendere sempre con forza l'economia locale: Madrid è l'unica grande capitale europea che ha tenuto aperti bar, ristoranti e teatri dal giugno 2020; e nei mesi della pandemia, ha guidato il fronte delle regioni che hanno contestato la linea dura sulle chiusure voluta dal governo. Una lezione che potrebbe essere replicata anche dalle destre di altri paesi europei, compresa l'Italia di Matteo Salvini e Giorgia Meloni.

Niente focolai a Madrid con bar, ristoranti e teatri aperti

Una strategia, criticatissima dalla Moncloa, che non ha però portato alla temuta esplosione di focolai di Covid: con un coprifuoco fissato prima alle 21 e poi spostato alle 23, Madrid è la regione spagnola con meno restrizioni ma l'incidenza accumulata ha smesso da tempo di essere la più elevata del Paese e il numero di nuovi casi e decessi è ben lontano dal picco di gennaio. Il successo di Ayuso, che conferma la sua crescente popolarità, oscura addirittura quella del leader del Pp, Pablo Casado, e la porta a guardare alla Moncloa, per scalzare Sanchez alle prossime elezioni nazionali.