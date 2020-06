Elezioni Malawi, leader dell'opposizione Chakwera in vantaggio

Con quasi tre quarti dei voti scrutinati, il leader dell'opposizione in Malawi, Lazarus Chakwera, e' in vantaggio con il 55 per cento nella ripetizione delle elezioni presidenziali contro il 40 per cento del presidente uscente Peter Mutharika. E' quanto riporta l'emittente statale "Mbc". Finora nessuna comunicazione ufficiale e' ancora giunta da parte delle autorita'. Parlando ieri in conferenza stampa, il presidente della Commissione elettorale, Chifundo Kachale, ha esortato i malawiani ad avere pazienza e ad attendere i risultati ufficiali, che potrebbero richiedere alcuni giorni dal momento che saranno scrutinati manualmente. "Lo faremo manualmente.

Useremo i registri dei centri di conteggio e dei commissari distrettuali, non i social media. Il nostro appello ai malawiani e' di essere pazienti", ha detto Kachale. Se i risultati che attribuiscono Chakwera fossero confermati si tratterebbe di un clamoroso ribaltamento del voto del maggio 2019, poi annullato a causa di irregolarita'. Il presidente uscente Mutharika, da parte sua, ha denunciato la violenza nelle roccaforti dell'opposizione nel Malawi centrale e il suo partito ha presentato denuncia.

La ripetizione del voto si e' svolta dopo che nelle scorse settimane la Corte suprema del Malawi ha confermato la precedente sentenza con cui nel febbraio scorso la Corte costituzionale aveva annullato la vittoria del presidente Mutharika alle elezioni generali del maggio 2019, denunciando le irregolarita' "diffuse, sistematiche e gravi" registrate in occasione dello scrutinio. In questo contesto, la Commissione elettorale del Malawi (Mec) ha proposto di anticipare dal 2 luglio al 23 giugno la data per la ripetizione delle elezioni presidenziali, resa necessaria dopo la cancellazione del voto del maggio 2019. L'annuncio e' stato dato dall'ormai ex presidente della Commissione, Jane Ansah, secondo cui l'anticipo dello scrutinio consentirebbe al Mec di avere piu' tempo per il conteggio e la registrazione dei risultati prima del periodo massimo di 150 giorni indicato dalla Corte costituzionale a partire dalla pronuncia della sentenza di annullamento delle elezioni precedenti.

Il leader dell'opposizione del Malawi, Lazarus Chakwera, ha presentato ufficialmente la sua candidatura per le elezioni presidenziali e ha nominato come suo compagno di corsa il vicepresidente Saulos Chilima. Allo scrutinio dello scorso anno Chakwera era arrivato secondo e Chilima terzo. Chakwera guida ora una coalizione di nove partiti dell'opposizione, fra i quali il Movimento unito per la trasformazione (Utm) di Chilima.