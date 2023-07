Elezioni Spagna, Sanchez sogna il bis. Ma Ppe favorito coi sovranisti di Vox

Elezioni Spagna, Ppe favorito ma avrà bisogno dell'asse con Vox

La Spagna ha chiuso il suo ultimo giorno di campagna elettorale prima delle elezioni anticipate di domenica. Il premier Pedro Sanchez ha detto agli elettori che i socialisti (PSOE) stavano colmando il divario con i loro rivali del PP. I sondaggi finali, pubblicati lunedì, indicano che il Partito popolare (PP) potrebbe essere il partito di maggioranza relativa, ma senza assicurarsi una maggioranza parlamentare funzionante. Ciò potrebbe costringere il PP a formare un governo di coalizione con Vox, in quella che sarebbe la prima volta di un partito di estrema destra al potere nella storia della democrazia spagnola, dalla fine della dittatura del generale Francisco Franco nel 1975.

Ma la campagna del PP è inciampata nel tratto finale con il suo leader Alberto Nunez Feijoo che ha dovuto fronteggiare nuove domande sui suoi legami con il famigerato trafficante di droga Marcial Dorado negli anni '90, quando era un alto funzionario del governo regionale della Galizia. "I socialisti stanno tornando", ha detto Sanchez alla televisione pubblica venerdì mattina. "Vinceremo le elezioni e le vinceremo clamorosamente!", ha aggiunto in una manifestazione finale venerdì sera a Getafe, un sobborgo a sud di Madrid.

Spagna, ministro degli Esteri: "Molti Governi Ue sono per Sanchez"

"Abbiamo ricevuto segnali che questo governo debba andare avanti e continuare a guidare la Spagna e la presidenza spagnola dell'Unione europea". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri spagnolo, Jose Manuel Albares, in un incontro oggi con la stampa spagnola prima di partecipare al consiglio dei ministri degli Esteri a Bruxelles.

Il capo della diplomazia di Madrid ha sostenuto che "molti" suoi omologhi europei e della Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici (Celac) gli hanno espresso "l'auspicio che questo governo e il presidente Sánchez, un governo di un presidente europeista", riconvalidino un secondo mandato alle urne. "In questo momento abbiamo la responsabilità di andare avanti con la presidenza dell'Unione europea" che, con il vertice UE-Celac di lunedì e martedì di questa settimana, ha segnato "un primo traguardo di pieno successo e quel vertice porta chiaramente il marchio e il Dna della Spagna e del governo spagnolo", ha sottolineato Albares. Per questi motivi, Alabares ha assicurato che "ovviamente c'è preoccupazione in Spagna e in tutti i Paesi europei per la presenza in Spagna e in molti Paesi europei di forze politiche chiaramente contrarie ai valori europei, valori di tolleranza, di pluralismo, di democrazia".