Elezioni Turchia: "l'uomo del popolo" e pro Nato Kilicdaroglu insidia Erdogan

Chi è Kılıçdaroğlu, l'uomo che può disarcionare Erdogan alle elezioni in Turchia

Kemal Kılıçdaroğlu potrebbe essere l'uomo del destino. Potrebbe essere lui l'uomo a far saltare il ventennio del sistema di potere di Recep Tayyip Erdoğan alle elezioni di domenica 14 maggio. Sembrava impossibile immaginare un futuro diverso per la Turchia, abituata e in parte assuefatta al dominio del cosiddetto "sultano", ma ora le cose sembrano poter cambiare e molta della ragione è legata a questo improbabile leader d'opposizione che dice di puntare alla vittoria per "salvare la democrazia turca".

Ma chi è Kılıçdaroğlu? Ex funzionario pubblico ed ex contabile, è il capo del Partito Popolare Repubblicano (CHP). Punta la sua retorica sul mostrarsi come uomo del popolo, vicino ai turchi comuni. "Vivo come voi, ho una vita umile come la vostra", ha detto per esempio Kılıçdaroğlu durante uno dei recenti comizi. Kılıçdaroğlu che si presenta agli elettori come l'esatto opposto di Erdoğan e ha già detto che, in caso di vittoria, rifiuterà di vivere nel palazzo presidenziale e si trasferirà in una sede più modesta appartenuta ad Atatürk.

Kılıçdaroğlu è il quarto di sette figli cresciuti da una casalinga e funzionario pubblico nella città orientale di Tunceli. È stato uno studente modello nelle numerose scuole che la sua famiglia ha frequentato seguendo il lavoro del padre in giro per la Turchia e in seguito ha studiato economia all'Università di Ankara. Ha trascorso anni come funzionario negli enti finanziari turchi e si è guadagnato la reputazione di estirpare la corruzione come direttore dell'Istituto di sicurezza sociale.

Aggressioni e attentati ai danni di Kılıçdaroğlu, sopravvissuto per sfidare Erdogan

In passato è peraltro stato vittima di alcune aggressioni. Nel 2014 è stato colpito con due pugni da un visitatore in Parlamento mentre stava per tenere un discorso ai deputati del suo partito. Nel 2016, il suo convoglio è stato attaccato da un missile del gruppo militante curdo PKK e l'anno successivo è sfuggito a un tentativo di attentato da parte dell'Isis. Non è tutto. Nel 2019 è sopravvissuto a un tentativo di linciaggio durante il funerale di un soldato.

Kılıçdaroğlu ha perso diverse elezioni da quando ha assunto la guida del Partito Popolare Repubblicano (CHP) nel 2010, quando il suo predecessore è stato cacciato a causa di una relazione extraconiugale. Politico di grande esperienza, è stato eletto nel 2002, lo stesso anno in cui il partito AK di Erdogan è salito al potere. In materia di politica internazionale, Kılıçdaroğlu è favorevole al rafforzamento del ruolo della Turchia nella NATO. In un'intervista al Wall Street Journal, Kılıçdaroğlu ha dichiarato: "La Turchia è un membro dell'alleanza occidentale e della NATO, e anche Putin lo sa bene. La Turchia deve rispettare le decisioni prese dalla NATO".

Kılıçdaroğlu ha dichiarato che perseguirà una politica più orientata all'Occidente se salirà al potere nelle elezioni presidenziali e parlamentari. Ha inoltre trasmesso messaggi positivi all'Unione Europea. Durante un programma alla John Hopkins University di Washington, Kılıçdaroğlu ha dichiarato: "La piena adesione all'UE è un obiettivo comune di tutti e sei i leader dell'opposizione. Attueremo le nostre riforme democratiche senza aspettare che l'UE apra i capitoli negoziali. Porteremo tutte le regole democratiche nel nostro Paese".

Nei suoi 13 anni di leadership, ha ampliato l'appeal del suo partito e "abbracciato tutti i diversi colori del Paese", come dice lui stesso. In vista delle elezioni, ha postato sui social media una serie di video dalla sua modesta cucina, spesso rivolgendosi ai giovani elettori su temi molto delicati come l'essere curdo o della minoranza alevita, come lui. Con un tono accomodante, si rivolge agli elettori promettendo che unirà le diverse anime della società turca.

Finora è già riuscito a unire sei partiti di opposizione che altrimenti hanno poco in comune. Proprio da questo derivano le sue speranze di vittoria in un voto che può davvero cambiare la Turchia.