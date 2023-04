Elezioni Usa, sarà Trump contro Biden: il 70% degli americani boccia entrambi

Usa, le elezioni del 2024 verso un nuovo scontro Biden-Trump

Nulla è sicuro ma certo è abbastanza probabile che la nuova corsa alla Presidenza degli Stati Uniti possa essere un “sequel” delle ultime elezioni. Solo che queste volta i due contendenti potrebbero ricordare i mitici vecchietti del famosissimo film americano Cocoon. Un successo, quello di Cocoon del 1985, dove l’energia dell’universo rendeva quasi immortali. E tutto questo perché effettivamente i due possibili competitors, Joe Biden e Donald Trump, nel 2024 veleggeranno serenamente intono agli 80, più o meno.

Fatta questa premessa che succederà da adesso in poi? Joe Biden potrebbe sciogliere gli indugi ed annunciare già domani la sua candidatura presidenziale per le elezioni del 2024. Donald Trump l’ha già praticamente annunciata, tra una e l’altra battaglia legale, raccogliendo in un battibaleno milioni di dollari per la sua campagna elettorale. E’ anche vero che, al momento il tycoon, sembra essere l’unico politico del attrezzato per correre alla presidenza. Il suo potenziale rivale, il governatore Ron DeSantis, viene presentato dagli ultimi sondaggi, come un perdente senza speranza davanti al gigante biondo dalla cravatta rossa. Tutto questo porta a pensare che lo scenario più probabile del 2024 sarà la rivincita della precedente partita Biden-Trump.

Usa, un video di due minuti per annunciare la nuova gara presidenziale

I ben informati sostengono che il Presidente annuncerà con un video la sua discesa in campo , dopo l’incontro con i sindacati organizzato soprattutto per sottolineare gli investimenti infrastrutturali della sua amministrazione. Appena avrà annunciato il passo, per legge potrà chiedere soldi, circa 2 miliardi di dollari, ai suoi donatori. L’impresa è titanica, costosa e per molti non entusiasmante. La popolarità di Biden è al 40% dal 2021 dopo il ritiro disonorevole dall’Afghanistan.