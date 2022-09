Elisabetta II, ai funerali William e Harry saranno fianco a fianco

In occasione dei funerali di Elisabetta II, William e Harry cammineranno fianco a fianco

Il Regno Unito si prepara all'ultimo saluto ad Elisabetta II previsto per lunedì 19 settembre, quando arriveranno tutti i reali d’Europa. Mentre gli esperti sono d'accordo nel credere, che per volere della nonna, William e Harry cammineranno fianco a fianco. Potrebbe arrivare la tregua tra i due fratelli, almeno in quest'occasione, del resto ricordiamo che durante il funerale del nonno Filippo non fu così.



Sondo "The Sun", William e Harry in questo triste evento potrebbero provare a far pace e a mettere da parte quelle asperità che da più di due anni li ha divisi. Un primo segnale di pace tra i duchi, figli di Re Carlo III è stato notato, durante la passeggiata a Windsor l'altro giorno quando si sono presentati a sorpresa con le loro mogli per salutare la folla accorsa per rendere omaggio alla Regina Elisabetta.

Era davvero tanto tempo che le due coppie non si facevano vedere insieme e hanno catalizzato gli sguardi e i flash, fino a far passare in secondo piano anche il Re.