Morte Elisabetta: prezzi folli per i gadget, 600 euro per Barbie del Giubileo

La Barbie della Regina Elisabetta in vendita a 600 euro!

600 euro per una bambola? Sì, se è quella ufficiale che ritrae la Regina Elisabetta II, in occasione del Giubileo! Il cordoglio mondiale per il lutto dei sudditi inglesi ha anche un aspetto di business, perché tutti i numerosi oggetti che rimandano alla monarchia di Casa Windsor e ai diffusissimi souvenir che chiunque visiti il Regno Unito è abituato a trovare in ogni negozio, ora assumono un valore storico, legato all'ineluttabilità dell'infausto evento.

Ed è così che su Ebay si vende la bambola di Elisabetta per ben 600 euro (salvo rialzi d'asta), ma prezzi analoghi vengono segnalati in Rete per tazze da thè, ventagli, stampe, cartoline e cover dei telefonini... Qualunque cosa rimandi al mito della Regina appena scomparsa, ora vale oro.