Eredità Maradona, va tutto ai 5 figli. Ogni bene (anche affettivo) all'asta

Diego Maradona è scomparso e presto faranno la stessa fine tutti i suoi averi. Non solo ville, auto, regali. Ma anche i suoi ricordi, i simboli della sua grandezza. Così hanno deciso gli unici eredi riconosciuti, i suoi 5 figli. Tutto il patrimonio del Pibe de Oro, anche quello affettivo, - si legge sul Messaggero - sarà venduto all'asta, dalle magliette al pallone Fifa come miglior giocatore del secolo, alla lettera che Fidel Castro scrisse a Maradona. E poi anche case, ville, auto. Tutto convertito in soldi, da dividere tra i cinque eredi. Una liquidazione vera e propria, con tempi e modalità non ancora precisi. Ma che parte dalla volontà dei figli, Diego Junior, Dalma e Gianinna, Jana e Dieguito Fernando, di arrivare a un accordo e di finire la guerra che si stava appena scatenando dopo la morte.

Ad occuparsi dell'asta - prosegue il Messaggero - sarà il gruppo Adrian Mercado. E già filtrano indiscrezioni, nonostante alla fine non sia stata neanche ufficializzata, sull'asta. Che diventerà un vero e proprio spettacolo. L'intenzione è di chiamare a fare il banditore Victor Hugo Morales, giornalista sportivo, scrittore e saggista uruguaiano. Una celebrità in Sud America. Dipende, scrivono i giornali argentini, dalle sue condizioni di salute. La parte spettacolare sarà pure rappresentata dagli oggetti, che comunque compongono la vita e la carriera di Diego, ma la sostanza è data anche dai conti in banca e dalle proprietà immobiliari sulle quali faticosamente si sta facendo luce. Anche questi da dividere rigorosamente per cinque.