Esplode guerra dei sottomarini tra Usa e Francia. Macron furioso, persi 30 mld

Esplode guerra dei sottomarini tra Usa e Francia. Macron, persi 30 mld

La fine della guerra in Afghanistan ne ha provocata una nuova che rischia di essere ancora più devastante. Scoppia la crisi dei sottomarini tra Parigi e Washington, via Canberra. La scelta dell’Australia di stracciare il “contratto del secolo”, - si legge su Repubblica - ovvero l’ordine di dodici sottomarini francesi (valore oltre 30 miliardi di euro), e di convergere invece verso un consorzio anglo-americano fa infuriare la Francia. Biden offre i sottomarini a propulsione nucleare all’Australia, per cementare l’alleanza contro la Cina e lanciare un avvertimento a Pechino.

Così però a rimetterci saranno i francesi in particolare, e viene messa a rischio - spiega la Stampa - la compattezza del fronte con gli europei, che in teoria doveva rappresentare la grande differenza strategica rispetto all’approccio scelto da Trump per contrastare la Repubblica popolare. Il patto Aukus, annunciato mercoledì dal presidente americano insieme al premier britannico Johnson e quello australiano Morrison, prevede che Washington condividerà la tecnologia dei sottomarini a propulsione nucleare con Canberra. Gli Usa consegneranno otto unità, non armate con testate atomiche, che quindi non violeranno i trattati di non proliferazione, ma saranno in grado di lanciare missili convenzionali molto potenti.