Giorgia Meloni rientrata in Italia da Addis Abeba: bilancio della missione

Incontro trilaterale Etiopia-Italia-Somalia e apertura per le imprese italiane. Il punto

Una due giorni ad Addis Abeba, dal 14 al 15 aprile per la presidente del consiglio Giorgia Meloni ricevuta “calorosamente” al suo arrivo dal premier Abiy. Un incontro programmato che segue quello dello stesso Abiy avvenuto lo scorso 6 febbraio a Roma. Giorgia Meloni, sottolinea il governo, è il primo leader occidentale ad andare in Etiopia dopo la fine del conflitto nel nord del Paese.

A seguito degli incontri con il premier Abiy Ahmed e il presidente somalo Hassan Sheikh Mohmaud, la premier Giorgia Meloni conferma l’avvio del cosiddetto “piano Mattei” per il Corno d’Africa, per progetti di sviluppo in Etiopia e Somalia.

Già durante i colloqui in Italia con il premier Abiy Amhed, la Presidente del Consiglio aveva detto che l’impegno del suo governo sarebbe stato quello di intensificare i legami storici e commerciali tra i due Paesi attraverso un “piano Mattei” per l’Africa, cioè una cooperazione allo sviluppo senza prevaricazioni, basata sull’idea che non si debba agire come predatori ma come partner.