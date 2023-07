“Faccio una strage”, “Quei negri...": Riikka Purra imbarazza l'estrema destra

“Se mi dessero una pistola, ci sarebbero cadaveri sul treno dei pendolari”

Guai in vista per la leader dell'estrema destra finlandese Riikka Purra, alleata di Giorgia Meloni, che è finita nella "bufera" mediatica per delle vecchie frasi razziste. Ecco alcuni esempi: "Se mi dessero una pistola, ci sarebbero cadaveri sul treno dei pendolari". O ancora "Quei negri che vengono Vuitton false sulle Ramblas"; "C'è qualcuno che vuole andare a sputare sui mendicanti e menare i bambini negri a Helsinki?".

Parole scritte online da una persona “piena di odio e rabbia pura”, come lei stessa ammetteva allora. Una persona che – era il 2008 si legge su Repubblica.it – si firmava “riikka” nei commenti che postava sul blog di Jussi Halla-aho, controverso allora capo del suo partito di estrema destra.

“Riikka” come la vicepremier e ministra delle Finanze finlandese Riikka Purra, l’attuale leader di quella formazione, il Partito dei Finlandesi (alleato di Fratelli d'Italia in Europa), che oggi, quando qualcuno ha fatto riemergere dal profondo di internet quelle parole, ha dovuto chiedere scusa. Mentre le opposizioni domandano le sue dimissioni.