Finlandia accelera iter per adesione alla Nato. Putin è troppo minaccioso

Guerra Russia Ucraina, Helsinki ha fretta di aderire all'Alleanza

La Finlandia non ha nessuna esitazione, vuole entrare nella Nato e ha fretta di concludere questa operazione. Le minacce della Russia sono concrete per questo Helsinki ha deciso di accelerare l'iter per far partire ufficialmente la procedura di adesione all'Alleanza Atlantica. La Finlandia deciderà il 12 maggio se richiedere l'adesione alla Nato. Lo riferisce il quotidiano Iltalehti, citando fonti governative anonime. Il governo guidato da Sanna Marin ha deciso di non attendere il vertice della Nato che si terrà alla fine di giugno, ma di accelerare il processo di adesione.

L'annuncio, scrive il quotidiano, avverrà in due fasi: prima con le dichiarazioni del presidente Sauli Niinisto, che darà la sua approvazione all'adesione all'Alleanza Atlantica, e poi con il voto dei gruppi parlamentari che daranno il 'via libera' alla richiesta di adesione. La Finlandia intanto ha anche rescisso un contratto con la russa Rosatom per la costruzione di un reattore nucleare nel nord del Paese, a Pyhajoki. Il motivo, spiega in una nota il consorzio finlandese Fennovoima, è la guerra in Ucraina "che ha aggravato i rischi del progetto". Fennovoima evoca inoltre i "pesanti ritardi e l'incapacità" di Rosatom di "portare avanti" il cantiere.

