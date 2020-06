Floyd, migliaia a Washington.Trump: "Meno del previsto". Londra, agenti feriti

FLOYD, 14 AGENTI FERITI IN MANIFESTAZIONI A LONDRA

ono 14 gli agenti di polizia londinesi rimasti feriti negli scontri scoppiati dopo la manifestazione anti-razzista nella capitale britannica. Ad annunciarlo è stato il capo della polizia di Londra Cressida Dick: "Sono profondamente rattristata dal fatto che una minoranza di manifestanti è diventata violenta con gli ufficiali nel centro di Londra ieri sera", ha dichiarato, precisando che altri 13 agenti erano rimasti feriti la settimana precedente: si tratta di incidenti, ha detto, "scioccanti e completamente inaccettabili". (Ses/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 07-GIU-20 14:20 NNNN

Floyd, migliaia in marcia a Washington. Trump li snobba: "Meno del previsto"

Erano decine di migliaia, secondo le stime degli osservatori, i manifestanti che hanno sfilato ieri sera nelle strade della capitale Usa Washington contro la violenza della polizia e il razzismo. Una "folla molto inferiore al previsto" secondo il presidente Donald Trump, che in un "tweet" ha ringraziato "la Guardia Nazionale, i Servizi Segreti e la Polizia di DC" per aver fatto "un lavoro fantastico". Nelle ore precedenti, era stato stimato che la manifestazione avrebbe potuto radunare a Washington alcune centinaia di migliaia di persone, senza arrivare al record di un milione di persone che nel 2017 aveva sfilato contro le discriminazioni contro le donne.

Floyd: Trump voleva lo schieramento di 10mila militari

Il presidente americano, Donald Trump, avrebbe voluto che fossero schierati 10mila militari nelle citta' degli Stati Uniti per fronteggiare le proteste per il caso Floyd: lo rivelano diversi media degli Stati Uniti, spiegando che la richiesta avanzata in una riunione alla Casa Bianca, lunedi' scorso. A bocciare questa ipotesi sono stati il segretario alla Difesa, Mark Esper e il capo di Stato maggiore delle Forze armate americane, Mark Milley.