Francia, addio all'Africa. Macron ordina ai suoi soldati di lasciare il Niger

Francia, il fallimento delle "colonie d'Africa". Il passo indietro definitivo di Macron

La Francia ha preso una decisione definitiva, basta con le colonie africane. L'ultimo comando è arrivato ieri da Macron che ha ordinato ai suoi soldati di lasciare il Niger entro la fine dell'anno. Fine quindi - si legge su La Stampa - il controllo economico di risorse e moneta, i satrapi-vassalli fatti e disfatti a proprio uso. Era il penultimo, resta ancora ma con ben altri mezzi e astuzie il "dominio indiretto" americano. Una vicenda che rivela certi limiti disperanti dell’intelligenza umana. Va in soffitta tra le anticaglie inutili il sogno di de Gaulle, grande utopista e negatore del presente, fingendo le indipendenze di tenere l'impero nei vecchi stampi. A estinguerlo, a riprova di quanto fosse marcio, è bastata una spallata di quattro sgangherati colonnelli saheliani, per di più addestrati proprio dai francesi. In fondo una forma di eutanasia.

Il requiem per un impero defunto, ora che i soldati francesi entro l'anno abbandoneranno anche il Niger, si è obbligati a intonarlo. La Francia, da tempo, in Africa è un Paese pieno di zone oscure, tarde, violente, vi ha commesso giganteschi errori. Colpa anche nostra che come Europa - prosegue La Stampa - non abbiamo saputo dirle: basta! Anzi abbiamo concesso una delega in bianco su mezza Africa accettando terminologie ormai logore, ideologie sudice che continuavano a opprimere, chiacchiere retoriche di figure sclerotiche. Consentendo che prolungasse un futuro che era già ipotecato. Per esempio siamo andati a Niamey, insieme ai tedeschi, con duecento soldati, i soliti "istruttori", pretesto con cui si fa sempre maquillage alle missioni inutili o impresentabili.