La recente vittoria della coalizione di sinistra nelle elezioni politiche francesi potrebbe sembrare una sconfitta per il Rassemblement National (RN) di Marine Le Pen, ma una lettura più attenta rivela che questa vittoria potrebbe essere solo un preludio al suo trionfo nelle prossime elezioni presidenziali. Nonostante l'apparente successo della sinistra e del centro, i seggi ottenuti sono frutto di accordi strategici che potrebbero non essere sostenibili a lungo termine. Questa situazione ha creato una condizione di ingovernabilità che potrebbe favorire Le Pen nei prossimi anni.



Nelle elezioni politiche appena concluse, la coalizione di sinistra ha ottenuto una vittoria significativa, ma questo risultato è stato raggiunto attraverso alleanze e compromessi tra diversi partiti e movimenti politici. Molti elettori vedono queste alleanze come opportunistiche e non genuine, il che potrebbe portare a un disincanto tra la popolazione. Nonostante il RN non abbia ottenuto la maggioranza assoluta, ha quasi raddoppiato il numero dei suoi rappresentanti in parlamento. Questo aumento significativo del supporto mostra che la base elettorale di Le Pen è in crescita e che il RN sta diventando una forza politica sempre più rilevante.



Questa espansione ha provocato un vero e proprio scossone nel panorama politico francese, segnalando che una larga parte della popolazione è disposta a sostenere la destra come alternativa alle attuali forze politiche​. La situazione di ingovernabilità creata dal parlamento frammentato potrebbe giocare a favore di Marine Le Pen. L'incapacità del governo di sinistra e centro di fornire stabilità e di affrontare efficacemente le sfide nazionali potrebbe aumentare il malcontento popolare. Questo scenario potrebbe favorire Le Pen, che si presenterà come l'unica soluzione credibile per risolvere le crisi politiche e sociali del paese.



RN non ha realmente perso queste elezioni; ha, invece, gettato le basi per un futuro trionfo. Nei prossimi anni, prima delle elezioni presidenziali, avrà l'opportunità di consolidare il suo supporto e di presentarsi come una candidata inevitabile per molti elettori delusi dalle attuali forze politiche. La sua capacità di mobilitare le masse e di sfruttare il malcontento sociale potrebbe portarla a una quasi certa vittoria nelle prossime presidenziali​. In sintesi, mentre la vittoria della sinistra nelle recenti elezioni politiche potrebbe sembrare un colpo per Marine Le Pen, in realtà potrebbe essere un anticipo del suo trionfo futuro.



La crescita del Rassemblement National e la situazione di ingovernabilità offrono a Le Pen una piattaforma solida su cui costruire la sua campagna presidenziale, posizionandola come una figura di cambiamento e stabilità in un contesto politico sempre più incerto e che per fermare il cambiamento deve necessariamente fare accordi che portano a una situazione di instabilità e insicurezza.