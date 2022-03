Francia/ Macron si ricandida: sfidanti deboli e guerra... ecco perché vincerà

Presidenziali 2022 Francia, Macron in testa: sfidanti deboli e la guerra in Ucraina tra le ragioni pro-Emmanuel

Presidenziali 2022: dopo la discesa in campo, ufficiale, dell’attuale inquilino dell’Eliseo, gli ex primi ministri, Manuel Valls e Jean-Pierre Raffarin, hanno annunciato che sosterranno la rielezione, ad aprile, di Emmanuel Macron, 44 anni, di Amiens.

I due ex capi di governo hanno motivato le loro decisioni nel contesto delle tensioni internazionali e della guerra in Ucraina. Su questo fronte, Macron è l’unico Presidente europeo, che ha un canale diretto di comunicazione con Putin.

L’ex primo ministro (durante la presidenza di Hollande e la strage islamista al Bataclan), Manuel Valls, ex socialista, ha invitato a "unirsi dietro l'unica scelta possibile", votando per Macron al primo turno delle elezioni presidenziali, e ha aggiunto: “Come molti repubblicani di tutte le convinzioni, dal 10 aprile, voterò per Emmanuel Macron”. L’eventuale ballottaggio si terrà dopo due settimane, il 24 aprile.

Valls-nato a Barcellona, figlio di un pittore catalano e di un’insegnante ticinese-ha motivato la sua scelta anche con "ragioni politiche”, ritenendo che "questa campagna stia gettando una luce lampante sui fallimenti delle due famiglie politiche (la destra e la sinistra),che hanno strutturato, a lungo, la vita democratica in Francia" .

Il sostegno di Valls è stato annunciato subito dopo quello di un altro primo ministro, di destra, Jean-Pierre Raffarin. “Questo quinquennio rimarrà, senza dubbio, uno dei più difficili della nostra storia: il Presidente è stato all'altezza della funzione, sono lieto per la sua ricandidatura e lo sosterrò”, ha spiegato l'ex premier del governo del gollista Jacques Chirac, che ha lasciato Les Républicains diversi anni fa.

(segue)