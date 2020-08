Francia, Macron: “Non escludo un nuovo lockdown”

Il nuovo record di casi positivi in Francia rispetto agli ultimi mesi, 7.379 nelle ultime 24 ore, stando al comunicato serale della Direzione generale della Salute, preoccupa L'Eliseo. E' stato raggiunto il record anche di tamponi, quasi 900.000 nell'ultima settimana. A margine di questi dati, Macron non ha escluso che sia una nuova serrata totale nel Paese. "Stiamo facendo di tutto per evitare il riconfinamento - ha spiegato il presidente francese - ma in teoria nulla puo' essere escluso. Potranno essere decisi dei lockdown nazionali o regionali", ha spiegato il capo dell'Eliseo.

Sul fronte della politica estera Macron si concentra su Libano e Bileorussia. "Se abbandoniamo il Libano, sara' una guerra civile". E' l'avvertimento del presidente francese che tornera' a Beirut la prossima settimana per cercare di sbloccare l'impasse politica che impedisce la formazione di un governo capace di sollevare il Paese. "Se abbandoniamo il Libano nella regione, se in qualche modo lo lasciamo nelle mani delle turpitudini delle potenze regionali, sara' la guerra civile" e "la sconfitta di quella che e' l'identita' stessa del Libano", in crisi e vittima di una devastante esplosione ai primi di agosto nel porto di Beirut, ha dichiarato il Capo dello Stato all'Associazione della stampa presidenziale di Parigi. Quanto a Minsk avverte: "Un intervento russo in Bielorussia e' il peggio che possa capitare".