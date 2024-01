Francia, per la prima volta Le Pen in testa. I sondaggi affossano Macron

Francia, il gradimento per Marine Le Pen continua a salire. Il sorpasso

I francesi sono stufi di Macron e la mossa di nominare Gabriel Attal come premier ha affossato ancora di più l'indice di gradimento del presidente. Ormai Marine Le Pen lo ha sorpassato. Questo è quanto emerge dal barometro politico di Le Figaro. Nell'aprile del 2010, il suo rating futuro era solo del 14%. Quattordici anni dopo, è pari al 40%. Un'ulteriore prova dell'affermazione del Raggruppamento Nazionale nel panorama politico francese. Certamente è lontano dai punteggi raggiunti dai suoi predecessori. Michel Rocard nel 1988 era primo con una valutazione futura che raggiungeva il 70%. Édouard Balladur nel 1993 salì al 75%. Ma era un tempo diverso. La cosa più importante per Marine Le Pen è riuscire ad espandere il suo pubblico a tutte le categorie della popolazione. Viceversa l’esecutivo è in difficoltà.

L’effetto "wow" mediatico della nomina di Gabriel Attal - riporta Le Figaro - non si traduce in consensi. Il suo indice di fiducia parte dal 33%, appena sopra quello di Élisabeth Borne (30%), allo stesso livello di quello di Jean Castex. C’è un vento freddo di ultradestra sull’Europa che si avvia lungo la ripida discesa che porta alle elezioni. Mancano meno di sei mesi al voto per Bruxelles e i segnali che arrivano dai sondaggi indicano che la spinta nazionalista raggiunge proporzioni senza precedenti. Secondo una stima elaborata dal portale Europe Elects, sulla base dei rilevamenti pubblicati nei Paesi Ue negli ultimi 90 giorni, - riporta Repubblica - il gruppo Identità e democrazia al momento veleggia al terzo posto tra gli schieramenti dell’Europarlamento.