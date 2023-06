Funerali Berlusconi, russi offesi. Il Cremlino: “Non ci hanno invitato”

Morto Berlusconi, russi non invitati ai funerali

La Russia non ha ricevuto alcun invito a partecipare ai funerali di Silvio Berlusconi. È stato il consigliere del Cremlino Yury Ushakov a chiarirlo - fa sapere l’agenzia di informazione russa Ria Novosti - nel corso di un briefing. "Alla funzione commemorativa nel Duomo di Milano la parte russa non è stata invitata", ha dichiarato il consigliere russo.

Poi Ushakov ha voluto anche sottolineare come Putin per primo avesse fatto recapitare le sue condoglianze tramite un’intervista diffusa dal Cremlino. "Sono poche le persone del genere sulla scena internazionale ora", ha sottolineato il presidente russo. E ha aggiunto che si tratta di "una grossa perdita, per l'Italia e per la politica mondiale".