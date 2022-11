G20, incontro Biden-Xi: "Dobbiamo gestire la competizione tra Usa e Cina"

Il 17° vertice dei Capi di stato e di governo del G20 si svolge dal 15 al 16 novembre 2022 a Bali

Grande assente il presidente della Russia, Vladimir Putin, che ha fatto sapere di non poterci essere "per impegni interni".

Al suo posto, a presenziare di persona, ci sarà il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov. La guerra tra Ucraina e Russia pesa come uno spettro sul summit delle potenze mondiali.

Un piccolo giallo sull'arrivo di Lavrov a Bali: secondo fonti locali, il ministro degli Esteri russo sarebbe stato portato in ospedale al suo arrivo in Indonesia. Secondo alcuni funzionari del governo e medici indonesiani Lavrov sarebbe stato ricoverato per problemi cardiaci, ma le autorità russe parlano di "fake news".

"Io e Sergei abbiamo letto la notizia in Indonesia e non potevamo credere ai nostri occhi: è venuto fuori che è stato ricoverato in ospedale. Ovviamente è il massimo della falsità", ha scritto la portavoce del ministero russo, Maria Zakharova, su Telegram. "È stato anche diffuso un video in cui Lavrov, pantaloncini e maglietta di Basquiat, lavora e risponde alle domande seduto a un tavolino in un giardino. Le notizie sulla sua salute sono un giochetto politico", ha concluso.

I temi principali di questa edizione del G20 sono: salute globale, transizione energetica verso una produzione più sostenibile e trasformazione digitale. ‘Riprendiamoci insieme, riprendiamoci più forti’ è lo slogan scelto dalla presidenza indonesiana per il vertice.

Le nazioni presenti sono Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Russia, Francia, Germania, India, Indonesia, Italia, Giappone, Corea, Messico, Arabia Saudita, Sudafrica, Turchia, Regno Unito, Stati Uniti e Unione Europea (la Spagna è invitata come ospite permanente). I 20 Paesi rappresentano il 60% della popolazione globale, l'80% del Pil del mondo e il 75% dei traffici commerciali.

Gli incontri a margine del G20

Moltissimi gli incontri bilaterali a margine del summit. La premier italiana Giorgia Meloni incontrerà il presidente Usa Joe Biden il 15 novembre. I due, si legge in una nota della Casa Bianca, "discuteranno della cooperazione sulle sfide globali, incluse quelle poste dalla Cina e gli sforzi in corso per aiutare l'Ucraina a difendersi dall'aggressione della Russia".

Gli incontri bilaterali della premier Meloni “sono appuntamenti molto importanti che spero possano aiutare a risolvere i vari scenari di crisi che ci sono nel mondo. Primo fra tutti quello ucraino, dal quale dipendono molti dei problemi di casa nostra”.

Così ha detto il presidente dei deputati di Forza Italia, Alessandro Cattaneo, aggiungendo: “L’Italia sarà protagonista anche perché Giorgia Meloni arriverà a Bali legittimata da un governo ‘votato e voluto’ dagli italiani. Così come il nostro ministro degli Esteri Antonio Tajani sta lavorando alacremente con tutte le Istituzioni internazionali”. E ha concluso: “L’Italia entra in campo per giocare da protagonista la politica internazionale, con l’obiettivo di rilanciare un’iniziativa diplomatica che possa farci approdare alla pace in tempi rapidi”.

Il faccia a faccia tra Biden e Xi Jinping

Stati Uniti e Cina devono trovare "la giusta direzione" per le loro relazioni. Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping al presidente americano Joe Biden all'inizio del loro faccia a faccia a Bali, assicurando di essere "pronto a uno scambio schietto e approfondito dei nostri punti di vista sui temi di importanza strategica".

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha chiesto a Xi Jinping di trovare il modo di "lavorare insieme" per evitare che la rivalità tra le due potenze sfoci in "un conflitto".

"Le nostre due nazioni condividono la responsabilità di gestire le loro differenze, dobbiamo evitare che la concorrenza diventi qualcosa di simile al conflitto. Dobbiamo trovare il modo di lavorare insieme su questioni globali urgenti che richiedono la nostra cooperazione", ha detto Biden all'inizio dell'incontro.

Il capo della Casa Bianca ha aggiunto che non c'è nulla come i faccia-a-faccia per parlarsi e si è detto "impegnato a mantenere aperta la linea di comunicazione" in modo che i due Paesi possano "lavorare insieme su questioni globali urgenti" come il cambiamento climatico e l'insicurezza. Il mondo, ha aggiunto il presidente Usa, "si aspetta" che le due nazioni lavorino in partnership.

Il colloquio ha la traduzione simultanea e dovrebbe durare circa due ore, anche se il Consigliere per la Sicurezza Nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, non ha escluso che possa durare di più. La questione di Taiwan, le diatribe sul commercio e la rivalità tra Stati Uniti e Cina in Asia sono i temi di discussione, su cui incombono la guerra in Ucraina, le ripercussioni del conflitto e la difficile ripresa economica globale post-pandemia.

Il segretario al Tesoro statunitense Janet Yellen, nel frattempo, ha affermato che porre fine alla guerra in Ucraina è il modo migliore per porre fine al tumulto economico mondiale, aumentando la pressione sulla Russia in vista del vertice del G20 in Indonesia: "Porre fine alla guerra russa è un imperativo morale e la cosa migliore che possiamo fare per l'economia globale", ha detto Yellen ai giornalisti incontrando l'omologo francese Bruno Le Maire.

Biden: "Dobbiamo gestire la competizione dei due nostri Paesi"

Biden nel bilaterale ha esordito dicendo: "Come leader delle principali economie del mondo, dobbiamo gestire la competizione dei due nostri Paesi". "È un piacere incontrarti", ha detto poi il presidente Usa a Xi Jinping.

Cina a Usa: "Stop incomprensioni e valutazioni errate"

Prima che iniziasse il vertice fra Biden e Xi Jinping, la portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning ha dichiarato che Pechino si augura che "gli Usa vengano incontro, gestiscano adeguatamente le divergenze, promuovano una cooperazione reciprocamente vantaggiosa, evitino incomprensioni e valutazioni errate, riportando le relazioni su uno sviluppo sano e stabile". Poi ha sottolineato "la salvaguardia della sovranità, della sicurezza e degli interessi di sviluppo della Cina".

L'incontro di Biden con Joko Widolo, il suo omologo indonesiano

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il suo omologo indonesiano Joko Widodo si sono incontrati a margine del G20 per discutere di come approfondire la loro alleanza per promuovere le energie rinnovabili e combattere insieme le future pandemie.

L'incontro è iniziato dopo le 12:30 ora locale in un hotel dell'isola indonesiana di Bali, dove il vertice del G20 inizierà ufficialmente domani. Biden ha ringraziato Widodo, che sta ospitando il vertice, e ha spiegato che la collaborazione sull'energia pulita e la lotta alle future pandemie farà parte dell'agenda dell'incontro, in cui i due leader sono accompagnati da alcuni dei membri più importanti dei loro governi.

"Domani annunceremo una nuova alleanza per aiutare la transizione dell'Indonesia verso l'energia pulita", ha affermato il presidente degli Stati Uniti. L'Indonesia vuole firmare un patto con le nazioni ricche del gruppo per finanziare programmi dedicati all'eliminazione graduale della dipendenza dal carbone. Il Paese punta a rivolgersi esclusivamente alle fonti di energia rinnovabile entro il 2060, e lanciare una tabella di marcia sui prelievi sulle emissioni del carbone.

Erdogan rifiuta il messaggio di cordoglio dell'ambasciata americana

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan è giunto a Bali, in Indonesia, poche ore dopo che Istanbul è stata scossa da un'esplosione che le autorità hanno attribuito ai separatisti curdi del Pkk. Erdogan ha detto, prima di lasciare la Turchia, che il "vile attacco" che ha ucciso almeno sei persone nel cuore della città aveva "odore di terrore".

La Turchia ha poi respinto le condoglianze degli Stati Uniti per la morte delle sei persone nell'attentato di ieri a Istanbul. “Non accettiamo il messaggio di cordoglio dell'ambasciata americana. Lo rifiutiamo", ha detto il ministro dell'Interno Suleyman Soylu alla televisione.

Il presidente turco accusa spesso Washington di fornire armi ai combattenti curdi nel nord della Siria, considerati “terroristi” da Ankara.

Il rapporto del Fondo Monetario Internazionale per il G20

Le prospettive economiche globali sono "più fosche" del previsto, in particolare in Europa, e crescono i rischi al ribasso. Lo afferma il Fondo monetario internazionale nel rapporto preparato per il G20.

Il mese scorso il Fmi ha tagliato le sue previsioni di crescita globale per il 2023, portandole al 2,7% da una precedente previsione del 2,9%: "Le sfide che l'economia globale sta affrontando sono immense e l'indebolimento degli indicatori economici fa presagire ulteriori sfide", ha affermato il Fondo, aggiungendo che l'attuale contesto politico è "insolitamente incerto".

Un peggioramento della crisi energetica in Europa, spiega l'istituto di Washington, danneggerebbe gravemente la crescita e farebbe aumentare i prezzi al consumo, mentre un'inflazione elevata prolungata potrebbe provocare aumenti degli interessi più consistenti del previsto e un ulteriore inasprimento delle condizioni finanziarie globali, con "rischi crescenti di crisi del debito sovrano per le economie vulnerabili".

G20: il futuro visionario di Elon Musk

Elon Musk ha offerto la sua visione del futuro a margine del summit in Indonesia. L'imprenditore e magnate sudafricano ha parlato di razzi superveloci che permetteranno di andare da una parte all'altra del pianeta in 45 minuti, di tunnel sotterranei che consentiranno di aggirare i problemi del traffico e anche di alieni.

È stato il suo intervento a un evento (il Business 20, B20 Summit) a margine del forum che riunirà le 20 economie più avanzate del mondo. "A lungo termine, ha senso avere piattaforme di lancio in tutto il mondo: consentiranno di viaggiare da un'estremità all'altra del pianeta in meno di 45 minuti e verso la maggior parte delle destinazioni in 20 minuti".

Quanto alla congestione del traffico e all'inquinamento generato dal trasporto su strada, per il guru della tecnologia "l'unica soluzione in molti casi sono i tunnel": le auto volanti danno "troppi problemi" come rumore e vento, "non sono l'ideale per la sicurezza" visto che "possono pure caderti in testa".

I tunnel per il transito di veicoli elettrificati invece "risolvono molti di questi problemi". Ovviamente tanto i razzi che i tunnel per il trasporto di veicoli elettrici sono tecnologie sviluppate dalle sue società SpaceX e Boring (per quest'ultima, ha citato come esempio il primo tunnel già in funzione a Las Vegas).

Musk ha poi parlato del "futuro emozionante" a cui SpaceX aspira a contribuire con lo sviluppo di navette spaziali che faranno dell'umanità "una specie multiplanetaria": "Forse troveremo civiltà aliene o scopriremo civiltà che esistevano milioni di anni fa. Penso che sarebbe incredibilmente interessante, andare là fuori ed esplorare la galassia".

Il miliardario era in collegamento video. Gli è stato chiesto perché non si fosse recato in presenza nell'isola tropicale indonesiana dove si svolge il summit e lui, che ha da poco acquisito Twitter, ha scherzato sul fatto che il suo "carico di lavoro è recentemente aumentato parecchio". Nulla da aggiungere sul fatto che abbia già licenziato migliaia di dipendenti e su tutte le questioni relative alla controversa acquisizione, con i problemi di verifica degli account e i suoi tentativi di monetizzare i contenuti per i creatori.

G20: il tweet di Ursula von der Leyen

"Questo è un G20 speciale. Dobbiamo affrontare le conseguenze globali della guerra russa sulla sicurezza alimentare ed energetica, mantenendo la rotta sulla nostra agenda globale. È una sfida che l'Europa è pronta ad affrontare. Anche tutte le altre potenze globali dovrebbero assumersi le proprie responsabilità". Lo scrive in un tweet la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, arrivata oggi a Bali per il summit.

La Commissione europea ha stanziato, in vista del G20 di Bali, 210 milioni di euro a favore di 15 Paesi come sostegno per aiutare le persone più colpite dagli effetti devastanti dell'aumento dell'insicurezza alimentare a livello globale.

Il nuovo pacchetto porta il sostegno totale dell'Ue alla sicurezza alimentare globale a un massimo di 8 miliardi di euro tra il 2020 e il 2024.

"Nel 2022, l'insicurezza alimentare ha raggiunto livelli senza precedenti, sia in termini di dimensioni che di gravità, con almeno 205 milioni di persone attualmente in condizioni di grave insicurezza e che servono assistenza urgente. È il livello più alto mai registrato. Afghanistan, Etiopia, Nigeria, Sud Sudan, Somalia e Yemen restano a rischio di carestia", spiega la Commissione in una nota.

“La guerra della Russia in Ucraina sta avendo un effetto importante sull'approvvigionamento globale. I Paesi che erano già vulnerabili agli shock alimentari sono stati messi in una situazione drammatica. Dobbiamo agire per evitare la carestia in alcune delle aree più povere del mondo. L'Ue è al fianco dei paesi più vulnerabili e oggi l'Ue estende ulteriormente il suo sostegno a coloro che ne hanno bisogno", commenta la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen. Beneficiano degli aiuti l'Africa, il Medio Oriente, l'Afghanistan e l'America Latina.