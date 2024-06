G7, l'agenda del secondo giorno: migranti, Cina e Intelligenza artificiale

G7: migrazioni, Cina e IA sul tavolo; il giorno del Papa

Migrazioni, Indo-Pacifico, in particolare rapporti con la Cina, e intelligenza artificiale. Questi i temi sul tavolo della seconda giornata di lavori del G7 che sono iniziati pochi minuti fa a Borgo Egnazia. I Sette che oggi condivideranno il palco con i leader di India, Brasile, Turchia e altri paesi non occidentali, dedicheranno alle migrazioni la prima sessione di lavori e discuteranno poi della concorrenza economica con Pechino, della sicurezza nell'Indo-Pacifico e delle relazioni tra l'Occidente e i paesi del Sud del mondo. Il tema dell'intelligenza artificiale sara' sul tavolo nel pomeriggio.

L'attesa e' per l'intervento di Papa Francesco, esordio assoluto di un pontefice a un summit del G7: dopo il suo discorso previsto dopo le 14, Francesco incontrera' il presidente Usa Joe Biden (che dovrebbe lasciare il vertice dopo il faccia a faccia), l'indiano Modi, il brasiliano Lula, il presidente William Ruto del Kenya, il presidente Recep Tayyip Erdogan della Turchia e il presidente Abdelmadjid Tebboune dell'Algeria. I lavori si concluderannosi chiudera' con l'adozione del comunicato finale e i leader chiuderanno la giornata con un concerto e una cena informale. Domani si terranno altri incontri bilaterali e le conferenze stampa di chiusura dei leader.

Ucraina-Usa: ministero Esteri russo, accordo su sicurezza firmato ieri non ha potere legale

L'accordo sulle garanzie di sicurezza tra l'Ucraina e gli Stati Uniti "non ha potere legale". E' quanto ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, citata dall'agenzia di stampa "Ria Novosti". Le parole di Zakharova giungono a seguito della firma dell'accordo bilaterale effettuata ieri dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a margine del vertice del G7 che si tiene in Puglia. "Questi accordi non sono nulla, non hanno potere legale", ha sostenuto Zakharova. Secondo la portavoce, questi documenti servono "per dimostrare ai cittadini rimasti in Ucraina (...) che la comunita' mondiale sembra di stare con loro".