Gaza-Israele, l'accordo è ufficiale: "Quattro giorni di tregua per 50 ostaggi"

Guerra Israele-Palestina, firmata una storica tregua. Ecco che cosa prevede l'accordo

La tregua nella guerra tra Palestina e Israele ora è ufficiale. Concluso l'accordo: "Hamas libererà 50 ostaggi in cambio di quattro giorni di tregua. Siamo in guerra – ha dichiarato Netanyahu – e continueremo finché otterremo la distruzione di Hamas, il ritorno degli ostaggi e la rimozione di ogni minaccia da Gaza". Bibi ha anche ringraziato il presidente Usa Joe Biden per il suo contributo all’accordo. E ha precisato che l’accordo relativo alla liberazione di quegli ostaggi, una "decisione giusta", è stato approvato da tutti i responsabili alla sicurezza di Israele. Obiettivo del governo, ha assicurato, è comunque di ottenere la liberazione di tutti, inclusi anche i militari. Una cinquantina di ostaggi israeliani nelle mani di Hamas e altri gruppi jihadisti in cambio di 4-5 giorni di tregua nei combattimenti.

Si tratterebbe di 30 bambini, 12 madri e altre 8 donne. Nei giorni di sospensione delle operazioni militari, Israele s’impegnerebbe a interrompere il sorvolo della Striscia coi suoi droni che raccolgono intelligence e a consentire l’ingresso di 300 camion con cibo, carburante e aiuti umanitari per la popolazione palestinese. Hamas, invece, dovrebbe utilizzare i giorni di tregua per localizzare tutti gli ostaggi vivi nella Striscia, anche quelli ora in mano ad altri gruppi di cui ha perso traccia. Israele, infine, dovrebbe accettare di scarcerare circa 300 detenuti palestinesi dalle sue prigioni, donne e minori in particolare.