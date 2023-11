Guerra a Gaza/ Scambio di ostaggi e cessate il fuoco, Hamas: "Vicino all'accordo con Israele"

I membri di Hamas stanno discutendo la possibilità di un accordo sullo scambio di prigionieri, ma al momento mancano dettagli definitivi, con accuse da parte di Hamas secondo cui Netanyahu sta ritardando e interrompendo gli accordi. Nella notte, almeno 17 persone sono state uccise e molte altre ferite in un attacco israeliano al campo profughi di Nuseirat, a sud di Gaza. E Netanyahu dichiara: “La liberazione degli ostaggi è una missione sacra, non ci fermeremo”.

Hamas: "Vicini a una tregua con Israele"

Uno dei leader di Hamas, Ismail Haniyeh, ha affermato con un messaggio su Telegram che si è "vicini a raggiungere un accordo su una tregua" con Israele". I dettagli dell'accordo tra Hamas e Israele saranno annunciati dal Qatar "entro poche ore": lo ha reso noto una fonte di Hamas, Izzat al-Rishq, ad Al-Jazeera. L'intesa prevederà il rilascio di donne e bambini israeliani in ostaggio in cambio della liberazione di bambini e donne palestinesi tenuti nelle prigioni israeliane, oltre a una pausa dei combattimenti "di diversi giorni" e l'ingresso di aiuti a Gaza. Al-Rishq ha anche accusato Israele di cercare di dettare i termini dei negoziati mentre continua ad attaccare Gaza per "spezzare la resistenza. Questo non accadrà", ha detto, aggiungendo che "l'accordo sarà accettabile per i leader del braccio armato”.

Gaza, 17 morti in raid israeliano su campo profughi

Almeno 17 persone sono rimaste uccise e diverse altre ferite nella notte tra lunedì e martedì in un attacco israeliano sul campo profughi di Nuseirat, a sud di Gaza: lo riporta l'agenzia di stampa palestinese Wafa, affermando che tra le vittime ci sono anche donne e bambini.

Oms: "Stiamo facilitando l'evacuazione di tre ospedali"

L'Organizzazione mondiale della sanità sta facilitando l'evacuazione di almeno tre ospedali in difficoltà nel nord della Striscia: lo Shifa, l'Alhi e l'Indonesiano. Lo afferma Richard Peeperkorn, rappresentante dell'Oms per Gaza e la Cisgiordania. "Non ci occupiamo dell'evacuazione dei pazienti o del personale ospedaliero: siamo qui per rafforzare e costruire gli ospedali", spiega Peeperkorn a Nbc News specificando però che "su richiesta di medici e pazienti spaventati" l'Oms sta facilitando tali evacuazioni: un processo che secondo lui potrebbe impiegare "settimane".

Netanyahu: "Liberazione degli ostaggi è una missione sacra"

Dopo aver incontrato le famiglie degli israeliani tenuti in ostaggio a Gaza da Hamas, il primo ministro Benjamin Netanyahu sottolinea il suo impegno per garantirne il rilascio, definendola "una missione sacra e suprema". Lo riporta The Time of Israel. "Non molleremo finché non saranno restituiti, e questa è responsabilità mia e del gabinetto di guerra", afferma. "Non ci fermeremo finché non avremo completato la missione di riportare gli ostaggi a casa, distruggere Hamas e assicurarsi che non ci siano più minacce da Gaza". E' quanto scrive sui social il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu dopo avere incontrato alcuni dei familiari degli ostaggi israeliani a Gaza.

Hamas: 200 pazienti evacuati da ospedale indonesiano

Il ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas, ha dichiarato che sono 200 i pazienti evacuati dall'ospedale indonesiano a Gaza e portato in autobus all'ospedale Nasser nella città meridionale di Khan Yunis. "L'esercito israeliano sta assediando l'ospedale indonesiano", ha dichiarato il portavoce del ministero della Sanità, Ashraf al-Qudra. "Temiamo che lì possa succedere la stessa cosa che è successa ad Al-Shifa", ha aggiunto.