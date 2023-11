Sondaggio: il 50% ritiene l'offensiva esagerata: mezza Italia scarica Israele

Per 1 italiano su 2, la sommossa di Israele è eccessiva. Il sondaggio

Seppur la guerra in Ucraina si stia svolgendo su suolo europeo, sembra essere relegata in secondo piano rispetto agli interessi e ai giudizi dell'opinione pubblica italiana. Attualmente, l'attenzione generale è focalizzata principalmente sul conflitto in corso nel Medio Oriente e sulla questione israeliana. Un sondaggio condotto da Swg Tg La7 ha rivelato che la maggioranza degli italiani considera esagerata l'offensiva israeliana.

La trasformazione delle percezioni degli italiani appare strettamente correlata alla marcata copertura mediatica sul conflitto israelo-palestinese. Dai primi giorni della sommossa fino ad oggi, si è notato un significativo mutamento nei sentimenti verso i popoli coinvolti nella vicenza. Pur mantenendo la maggioranza una posizione neutrale, senza esprimere una preferenza esplicita per una delle comunità, il sondaggio evidenzia una significativa diminuzione del 9% in coloro che sostengono esclusivamente gli israeliani dall'inizio del conflitto. In parallelo, si registra un aumento dell'8% nell'empatia nei confronti del popolo palestinese.

L'attuale distacco dell'opinione pubblica italiana dalla comunità israeliana trae origine da una diffusa disapprovazione nei confronti delle tattiche impiegate dalle forze armate israeliane durante l'offensiva nella Striscia di Gaza. Il rilevato eccesso di violenza nella strategia militare israeliana, riscontrato da metà degli italiani, influisce negativamente anche sul sentimento generale nei confronti del popolo stesso. Una porzione del dibattito relativo a questa tematica si concentra sulle possibili opzioni che si delineeranno dopo la cessazione delle ostilità. La maggioranza degli italiani ritiene che la soluzione ottimale sarebbe rappresentata dal controllo della Striscia di Gaza da parte di un contingente delle Nazioni Unite, in attesa di una risoluzione definitiva.

Il conflitto in Israele attira più interesse di quello in Ucraina





Gli scontri stanno indebolendo la vicinanza verso gli israeliani





Una visione critica delle strategie militari israeliane





La Striscia di Gaza sotto il controllo dell'ONU