Sondaggio, Biden sempre più giù: l'appoggio a Israele "spacca" i democratici

Il Presidente Usa perde consenso tra i democratici

Il forte sostegno del presidente americano Joe Biden a Israele nella guerra in corso contro Hamas sta minando l'unità del partito democratico e la popolarità del presidente degli Stati Uniti. Secondo quanto riportato dal New York Times, la componente liberale del partito, costituita da giovani e persone di colore che si schierano a favore della causa palestinese, sta esprimendo crescente insoddisfazione.

Sebbene per ora si tratti di manifestazioni disorganizzate, questo segnala una situazione potenzialmente pericolosa, soprattutto in vista delle elezioni presidenziali del prossimo anno e considerando il limitato entusiasmo per la sua possibile ricandidatura. Di particolare preoccupazione è il fatto che le voci critiche all'interno del partito democratico al Congresso provengono da parlamentari neri e ispanici che hanno contribuito alla vittoria di Biden nel 2020.

Nel frattempo, un nuovo sondaggio Gallup condotto tra il 2 e il 23 ottobre, riportato da Axios, mostra che l'indice di gradimento del presidente tra i membri del partito democratico è sceso al 75%, registrando un calo del 11% rispetto al mese precedente. Questo calo ha portato il suo indice di gradimento complessivo a diminuire di quattro punti al 37%.