Gaza, raid israeliano nel centro della Striscia: morti 15 civili

Israele annuncia che i combattimenti proseguiranno a Gaza per tutto il 2024. Ucciso a Gaza un comandante Hamas che guidò l'attacco ai kibbutz. Israele ha deciso di difenderrsi davanti alla Corte dell'Aia contro le accuse di genocidio. Ucciso a Gaza un comandante Hamas che guidò l'attacco ai kibbutz.

Attacchi israeliani nella notte nel sud di Gaza

Si sono intensificati durante la notte gli attacchi aerei e con i carri armati israeliani nel sud di Gaza. Lo riporta il Times of Israel.

Accuse di genocidio per Israele, comparirà alla Corte dell'Aia

Israele si presenterà davanti alla Corte internazionale di giustizia dell'Aia per difendersi dalle accuse di genocidio mossegli la settimana scorsa dal Sudafrica in relazione all'attacco militare nella Striscia di Gaza. Lo riferisce il quotidiano Haaretz precisando che la decisione è stata presa durante un incontro presieduto dal primo ministro Benjamin Netanyahu e ha fatto seguito a consultazioni con il ministero della Giustizia, l'esercito e il consiglio di sicurezza nazionale. Israele ora cercherà di impedire alla Corte di emettere un ordine provvisorio che cerchi di fermare la sua campagna nell'enclave palestinese, si legge.

Gaza: 15 morti in raid israeliano

L'agenzia di stampa palestinese Wafa afferma che 15 civili palestinesi sono stati uccisi e diversi altri feriti in un bombardamento israeliano che ha colpito lunedì sera una casa a Deir el-Balah, nel centro della Striscia di Gaza.

La portaerei Ford rientrerà dal Mediterraneo

La portaerei americana Uss Gerald R. Ford, schierata nel Mediterraneo orientale dopo l'attacco di Hamas in Israele in ottobre, tornerà negli Stati Uniti "nei prossimi giorni". Lo ha confermato la Marina statunitense. Inviata per "contribuire alla nostra deterrenza regionale e alla nostra posizione di difesa", la portaerei "tornerà nel suo porto d'origine come previsto per prepararsi a futuri schieramenti". La Ford e le navi da guerra al suo seguito saranno sostituite dalla nave d'assalto anfibia Uss Bataan e dalle navi da guerra della sua squadra, la Uss Mesa Verde e la Uss Carter Hall. Le tre navi si trovavano nel Mar Rosso e negli ultimi giorni erano in transito verso il Mediterraneo orientale.

Medioriente: gli Stati Uniti non hanno la competenza per le questioni palestinesi

L'Iran ritiene che il governo degli Stati Uniti non abbia la competenza per svolgere un ruolo nelle questioni riguardanti la Palestina. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Nasser Kanaani. "Gli Stati Uniti non sono mai stati parte della soluzione, ma sempre una parte del conflitto", le sue parole riportate dall'agenzia Tasnim. L'unica cosa che gli Stati Uniti possono fare è "smettere di sostenere i crimini israeliani e soddisfare le richieste della comunità internazionale", ha aggiunto il portavoce della diplomazia iraniana.