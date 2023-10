Israele: l'obiettivo non è invasione di Gaza. Biden atteso a Gerusalemme

Israele: "L'obiettivo? Potrebbe non essere l'invasione via terra di Gaza". Biden atteso a Gerusalemme

L'esercito israeliano si sta preparando per le prossime tappe nella guerra contro Hamas ma i piani potrebbero essere diversi dall'attesa invasione via terra della Striscia. Lo ha detto il portavoce militare Daniel Hecht: "Ci stiamo preparando - ha spiegato in un briefing con i giornalisti - ma non abbiamo detto quali piani saranno. Tutti parlano dell'offensiva di terra. Potrebbe essere qualcosa di diverso".

Nel frattempo c'è stata un’altra uccisione mirata: le forze di difesa israeliane Idf e lo Shin Bet hanno annunciato l’eliminazione di Asma al-Mazini, capo del Consiglio della Shura di Hamas, durante le operazioni israeliane nella Striscia di Gaza. La Shura rappresenta il Consiglio dell’organizzazione: vi fanno parte una cinquantina di membri ed è composta dalle figure religiose di spicco del movimento. In precedenza era stata comunicata anche l’uccisione del capo dell’intelligence di Hamas. Morti anche tra i civili, denunciano fonti palestinesi: almeno 54 per i raid aerei nel sud della Striscia.

Sul piano diplomatico, Israele e Stati Uniti hanno raggiunto un’intesa su un piano di aiuti umanitari per i palestinesi. E subito dopo è stato annunciato ufficialmente il viaggio di Biden domani in Israele, dove vedrà Netanyahu. Ma nella sua missione il presidente americano incontrerà anche re Abdallah di Giordania e il presidente dell’autorità palestinese Abu Mazen.

Guerra Israele-Hamas, la Turchia spinge per mediare: "Gli Stati terzi siano garanti"

La Turchia intensifica gli sforzi per mediare nel conflitto tra Israele e Hamas ed è pronta a proporre un piano che eviti una escalation nella Striscia di Gaza. Ieri sera il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan ha incontrato il leader politico di Hamas, Ismail Haniye. Un incontro preceduto di poche ore da una telefonata tra il presidente Recep Tayyip Erdogan e il collega iraniano Ibrahim Raisi, capo del governo di un Paese che garantisce sostegno all'organizzazione terroristica responsabile per l'attacco ai civili israeliani del 7 ottobre. "In questo momento abbiamo due priorità: la protezione dei civili, il loro diritto ad accedere ad aiuti umanitari e la ricerca di una soluzione duratura al problema tra Israele e Palestina. Una soluzione che non può prescindere da un cessate il fuoco", ha detto Fidan alla stampa.

Ankara punta ora al coinvolgimento di Stati terzi, potenze occidentali incluse, che fungano da garanti per entrambe le parti coinvolte. "Quello che proponiamo è un modello basato sul ruolo dei garanti. E' chiaro a tutti che questo conflitto non può essere lasciato nelle mani di israeliani e palestinesi. La comunità internazionale deve essere messa nella posizione di spingere affinchè Israele garantisca la formazione di uno Stato palestinese. Un progetto cui devono lavorare tutti: Lega Araba, Organizzazione per la cooperazione islamica e occidente", ha dichiarato Fidan, che ha poi annunciato che i contatti per coinvolgere altri attori sono già in corso. La Turchia, che non considera Hamas una organizzazione terroristica e 'ospita' sul proprio territorio alcuni leader del movimento tra cui lo stesso capo politico Haniye, si propone come garante per i palestinesi.

Guerra, l'artiglieria di Israele bombarda il Sud del Libano

Nel frattempo è stato messo a ferro e fuoco anche il Sud del Libano, a ridosso della Linea Blu di demarcazione tra i due Paesi, nei pressi di Kfar Kila, di fronte alla cittadina israeliana di Metulla, in risposta a un attacco di razzi anti-carro lanciato dal Sud del Libano sul centro abitato di Metulla. L'insediamento israeliano di Metulla è stato infatti colpito da proiettili sparati dal Sud del Libano.