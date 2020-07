Gb, dubbi sul figlio di Boris Johnson: "Non è suo, alto e con troppi capelli"

In Gran Bretagna l'emergenza Coronavirus continua, ma negli ultimi giorni non si parla d'altro se non del figlio del premier Boris Johnson. Una foto pubblicata del piccolo Wilfred ha scatenato le teorie cospirazioniste. "Alto e con troppi capelli per essere così piccolo, in più è nato prematuro. Non può essere suo figlio". Wilfred, - si legge sul Corriere della Sera - che ufficialmente è nato il 29 aprile, sembra enorme per la sua età: ha piuttosto l’aspetto di un bambino di un anno e ha pure più capelli di suo padre, altra cosa insolita nei primi mesi di vita. Da qui sono partite le speculazioni.

Certo è che qualche stranezza aveva accompagnato già la nascita di Wilfred: originariamente era stata annunciata per «inizio estate» ma poi, a sorpresa, è arrivata già ad aprile. Potrebbe allora trattarsi di un parto prematuro, cosa del tutto comune: ma in questo caso i bambini sono molto piccoli, mentre in quella foto Wilfred sembra davvero un gigante. E sua madre, con 167 centimetri di statura, non è proprio una watussa. Già quando era stata diffusa la prima immagine, poco dopo la nascita, qualcuno aveva notato che il piccolo non sembrava un neonato e aveva fin troppi capelli. Ma adesso la nuova foto ha scatenato i cospirazionisti.