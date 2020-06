Gb, Johnson in grande difficoltà. Troppe scelte importanti sbagliate; è stanco

L'emergenza Coronavirus continua in Italia e in tutto il mondo. Tra i Paesi più colpiti dalla pandemia c'è sicuramente la Gran Bretagna, la tardiva decisione sul lockdown ha provocato migliaia di morti. I britannici hanno rischiato di perdere anche il loro primo ministro Boris Johnson, anche lui infettato dal Covid in maniera grave, tanto da necessitare della terapia intensiva. La sua convalescenza è ancora in corso e l’impressione - si legge sul Corriere della Sera - è che Boris giri a vuoto, che non riesca a trovare una strada per uscire dalla grave crisi economica che sta attraversando il Regno Unito.

Una deriva personale prima che politica. Pare che non si sia ripreso appieno dalla malattia, ha l’aria affaticata, le occhiaie, ansima, balbetta. E al fisico debilitato si aggiunge la pressione familiare: la sua giovane fidanzata, la 32enne Carrie Symonds, è super-esigente, lo vuole coinvolto nella cura del figlioletto appena nato. Ora che la pandemia ha sprofondato la Gran Bretagna in una crisi economica senza precedenti, che richiede una leadership all’altezza, emergono tutti i dubbi. A bordo campo si scalda già l’ambizioso e popolare Cancelliere dello Scacchiere, quel Rishi Sunak che si è circondato di una squadra competente e sta coltivando con attenzione i rapporti in seno al partito.