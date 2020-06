George Floyd, omicidio di secondo grado per il poliziotto americano Chauvin

‘Omicidio di secondo grado per Derek Chauvin, il poliziotto di Minneapolis accusato della morte dell’afroamericano George Floyd’ è la nuova accusa elevata dal Giudice Generale del Minnesota, Keith Ellison.

E accuse di concorso in omicidio di secondo grado per i tre poliziotti che hanno partecipato al brutale arresto.

Chauvin è il poliziotto bianco di 42 anni che ha arrestato l’afroamericano che aveva cercato di fare acquisti con una banconota falsa di venti dollari.

Dopo averlo gettato a terra ammanettato, Chauvin lo ha bloccato con il ginocchio pressato sul collo per quasi 9 minuti ,insensibile ai lamenti dell’uomo che non riusciva a respirare.

Per questa pressione, disumana sotto tutti i punti di vista, Floyd è morto per asfissia e strangolamento. In un primo momento Chauvin era stato accusato di omicidio di terzo grado, un omicidio involontario, senza intenzione. La nuova imputazione prevede il carcere e in alcuni casi quello che da queste parti si chiama ‘cadena perpetua’.

I tre agenti coinvolti nell’arresto, Thomas Lane, J.Alexander Kueng e Tuo Thao, sono sotto arresto ma al momento non sono stati ancora accusati formalmente di nulla.

Secondo i media statali saranno accusati di concorso in omicidio. Nessuno dei tre, secondo le risultanze video, ha fatto nulla per evitare che l’uomo detenuto venisse soffocato. E la notizia delle nuove accuse ha avuto un autore eccellente su twitter, la senatrice del Minnesota, Amy Klobuchar, ex candidata alla nomination democratica.