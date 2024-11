Germania, esplode il caso Baerbock: "Una che ha due figli e li lascia educare al marito non è una madre"

Germania, la ministra degli Esteri si lascia col marito. Il caso diventa politico perché era lui che badava ai figli

Nuova bufera politica in Germania, ma questa volta non riguarda Scholz ma una delle sue ministre e la vicenda tocca la sfera privata. Annalena Baerbock, 43 anni, da anni dirigente dei Verdi, è dal 2021 la ministra degli Esteri della Germania. Dal 2007 è sposata con il lobbista Daniel Holefleisch; la coppia vive a Potsdam, nel Brandeburgo, insieme alle due figlie di 9 e 13 anni. La coppia ha fatto una scelta non convenzionale, lui si occupa della casa e dei figli e lei della carriera lavorativa. Ma questa decisione è stata sempre poco apprezzata dall'opinione pubblica. Fino alla notizia data venerdì scorso, la coppia si è separata e da lì le polemiche si sono trasformate in peggio, infiniti attacchi online a Baerbock.

"Una che ha due figli e li lascia educare al marito - è uno dei tanti commenti al veleno e lo riporta Il Corriere della Sera - non è una madre". E ancora : Ha avuto quel che si meritava"; "Cosa vuole una che fa una famiglia e non se ne cura mai, perché la carriera è più importante?". Oltre ai più ruvidi, molti commenti hanno un tono quasi educato, non da hater, ma restano severi: "Avrebbe potuto aspettarsi che un matrimonio con due figlie piccole non sarebbe durato a lungo se lei fosse stata poco a casa. Il potere sembra più importante per lei della sua famiglia". E così via.

Il meme "Keinbock", gioco di parole che significa "Zero voglia". Gli auguri al povero marito, "trattato come carne da macello". E non potevano mancare anche le allusioni alla possibile nuova storia di lui. Tra le altre cose, Baerbock era stata indicata apertamente dalla stampa come responsabile del fallito scambio di prigionieri che avrebbe liberato Aleksei Navalny. I suoi scrupoli avrebbero fermato tutto. Ora un divorzio impopolare: il "paese reale" ha già deciso, quella che ha torto è ancora lei.