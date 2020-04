Germania: bandito movimento Hezbollah, diverse perquisizioni

Il governo tedesco ha decretato l'interdizione assoluta delle attività del movimento sciita libanese Hezbollah, come pressantemente richiesto dagli Stati Uniti e da Israele, e ha ordinato perquisizioni in diverse moschee. Finora solo le attività del ramo militare di Hezbollah, considerato un movimento terroristico da tutti i Paesi dell'Unione Europea, erano state bandite, ma non quelle del suo ramo politico che organizza in particolare manifestazioni o azioni anti-israeliane.

Il ministro dell'Interno, Horst Seehofer, "ha vietato l'attività dell'organizzazione terroristica sciita Hezbollah in Germania", ha annunciato uno dei suoi portavoce, Steve Alter, su Twitter.

"Dall'alba, diverse azioni di polizia sono state condotte in varie regioni", contro le strutture collegate al movimento, ha aggiunto Seehofer. Nell'elenco degli stabilimenti perquisiti vi è la moschea Al-Irschad a Berlino, dove si sono presentati quindici veicoli della polizia, tra cui le teste di cuoio. Azioni sono state condotte anche a Brema, nel nord del paese e a Munster, nonché in un "centro per migranti libanesi" a Dortmund, nella Germania occidentale, secondo Bild e Spiegel. Sono state mobilitate diverse centinaia di agenti di polizia. "Hezbollah è un'organizzazione terroristica che ha commesso un gran numero di attacchi e rapimenti in tutto il mondo", ha dichiarato il ministro dell'Interno alla Bild. "Le sue attività illegali e la preparazione dei suoi attacchi si svolgono anche sul suolo tedesco", ha aggiunto Seehofer.