Germania, crolla un hotel a Krov: un morto e otto persone intrappolate sotto le macerie

Germania, crolla parzialmente un albergo a Krov. Un morto e otto persone intrappolate sotto le macerie: tra queste c'è un bambino

Verso le 23 della notte di ieri, martedì 6 agosto, un hotel di Krov, cittadina tedesca nella Renania-Palatinato, è crollato parzialmente. Nella struttura erano presenti 14 ospiti: otto di loro sono rimasti intrappolati sotto le macerie mentre uno è deceduto. Tra quelli tratti in salvo, invece, cinque sono rimasti illesi, mentre gli altri hanno riportato diverse ferite, chi gravi chi meno. "Diverse persone sono riuscite a lasciare in modo autonomo l'edificio", ha spiegato la polizia, intervenuta sul posto insieme ai soccorritori, le cui operazioni stanno ancora andando avanti.

Le cause del crollo non sono ancora chiare e saranno gli accertamenti e le analisi a stabilirle. Le immagini della tragedia mostrano parti crollate dell'edificio di diversi piani anche se, sembra, che sia stato solo un piano a cedere. I rischi di ulteriori crolli avrebbero inizialmente rallentato i soccorsi, secondo l'emittente Swr. Gli edifici adiacenti sono stati sgomberati per sicurezza, per un totale di 31 persone evacuate per cui sarà allestito un centro di assistenza.

Tra le otto persone intrappolate tra le macerie ci sarebbe anche bambino. Lo ha detto alla testata tedesca Blind un portavoce della polizia: "Tra i dispersi c’è anche un bambino piccolo. Al momento sta dormendo tranquillamente e siamo in contatto con i genitori". Gli agenti intrattengono "contatti verbali con sei delle persone sepolte" sotto le macerie, si legge in un comunicato della polizia riportato dal giornale. "A causa dei danni, si tratta di un'operazione estremamente impegnativa, poiché i servizi di emergenza possono entrare nell'edificio solo con grande cautela", continua la polizia.