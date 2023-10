Germania, exit poll: pesante sconfitta di Scholz in Assia e Baviera. Vola Afd

Germania, exit poll: pesante sconfitta di Scholz in Assia e Baviera. Vola l'Afd

Una pesante sconfitta alle elezioni in Assia e in Baviera per la coalizione semaforo (socialisti verdi e liberali) guidata dal cancelliere Olaf Scholz. Si rafforza ulteriormente l'estrema destra di AfD.

Secondo i primi exit poll, in Baviera la CSU (Unione cristiano-sociale, ala destra bavarese del principale partito di opposizione in Germania) è chiaramente al primo posto – anche se con lievi perdite. In Assia, la CDU (Unione cristiano-democratica) ha guadagnato 8,5 punti percentuali rispetto alle precedenti elezioni statali.

L'AfD ha guadagnato 4,8 punti percentuali in Baviera e ora ha il 15%. L'FDP viene espulso dal parlamento statale a Monaco, a Wiesbaden Infratest dimap lo vede al 5 per cento.