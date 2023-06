Germania, la prima volta dell'estrema destra. Trionfa un candidato di Afd

Germania, il successo di Afd e il messaggio alle destre europee

L'estrema destra avanza. Dopo i chiari segnali provenienti dall'Italia con Fdi e dalla Spagna con Vox, oltre all'ascesa di Le Pen in Francia, ecco che ora anche la Germania batte un colpo in quel senso. Per la prima volta nella storia democratica del Paese, un candidato di Afd ha vinto un'elezione. Robert Sesselmann - si legge sul Post - ha vinto il ballottaggio per l'elezione del presidente del circondario di Sonneberg, che si trova in Turingia, stato della Germania centro-orientale. Ha ottenuto il 52 per cento dei voti, e ha così battuto Jürgen Köpper, presidente uscente e candidato dei Cristiano-democratici (CDU). Il circondario (in tedesco Landkreis) è una suddivisione amministrativa simile alla provincia italiana.

Quello di Sonneberg - prosegue Il Post - non è particolarmente grande o importante, ma la vittoria di Sesselman è comunque rilevante per via del più ampio aumento dei consensi avuto di recente da AfD a livello nazionale. AfD è da tempo il secondo partito in Turingia, e il suo leader locale è uno dei più estremisti e influenti all’interno del partito: si chiama Björn Höcke e tra le altre cose in passato aveva chiesto di cancellare la legge tedesca che punisce i negazionisti dell’Olocausto e aveva criticato la presenza di un memoriale dello sterminio degli ebrei nella capitale Berlino, sostenendo che i tedeschi dovrebbero fare "una svolta di 180 gradi" nelle loro politiche di commemorazione del passato.