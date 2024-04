Germania, legalizzata la cannabis. E tutti vanno a farsi spinelli nelle piazze

Germania, fumarsi una canna in pubblico non è più un reato. Consentita anche la coltivazione di piantine

Svolta epocale per la Germania, approvata la legge per l'uso ricreativo di cannabis in luoghi pubblici. Consentito un massimo di 25 grammi di droga essiccata. Dopo Malta nel 2021 e il Lussemburgo l'anno scorso, la Germania è da oggi il più grande paese dell'Ue a legalizzare l'uso ricreativo della cannabis, con una riforma che ha suscitato tante aspettative quante paure. A mezzanotte, l'ora dei primi spinelli "legali", diverse centinaia di persone hanno festeggiato il cambiamento della legge davanti alla Porta di Brandeburgo, nel cuore di Berlino, come ha riferito un giornalista dell'AFP.

Via libera anche alla coltivazione domestica di un massimo di 50 grammi e di tre piante per adulto. Si dovranno però aspettare altri tre mesi prima di poter acquistare legalmente la droga attraverso un "Cannabis Social Club". Queste associazioni senza scopo di lucro potranno vendere ai loro membri un massimo di 25 grammi al giorno e non più di 50 grammi al mese.