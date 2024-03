Strage in Germania, 19enne sardo uccide fratello e genitori. Arrestato

Strage in Germania, 19enne sardo uccide a coltellate fratello e genitori: arrestato. Si indaga sul movente della lite per droga

In Germania un 19enne con cittadinanza italiana e tedesca ha ucciso a coltellate i genitori e il fratello. Eddie, questo il nome del ragazzo con doppio passaporto, ha infatti accoltellato Ermio Congiu e Annalisa Prasciolu, insieme al figlio 34enne, oltre ad aver ferito la sorella che fortunamente non è in pericolo di vita.

E' successo ieri sera a Hohentengen, un piccolo comune del Baden-Württemberg, nel sud-ovest del Paese. Secondo quanto riferisce l'agenzia tedesca Dpa, il giovane è stato posto in custodia cautelare. I genitori del presunto omicida erano originari di Silius e Ballao, nel Cagliaritano. I due paesi sono in stato di choc. Il movente è ancora in corso di accertamento, ma secondo alcuni testimoni, riporta il sito Cagliaripad.it, che conocono bene la famiglia, ci sarebbero stati di recente numerosi litigi tra i genitori e il figlio, probabilmente per questioni di droga.