Salis resta in cella: negati i domiciliari. In aula con manette e catene

Caso Salis, negati i domiciliari

Ilaria Salis resta in cella: il tribunale di Budapest ha respinto infatti la richiesta di passare ai domiciliari in Ungheria presentata dai legali della trentanovenne in carcere da 13 mesi con l'accusa di aver aggredito due esponenti di estrema destra. Lo riporta l'Ansa.

Caso Salis, in aula ancora con manette e catene. Nuova udienza a Budapest

Manette ai polsi, ceppi e catene alle caviglie e una catena tirata da un agente come un guinzaglio esattamente come accaduto nell'udienza del 29 gennaio: è entrata così in aula Ilaria Salis, la 39enne docente milanese da 13 mesi in carcere a Budapest con l'accusa di aver aggredito tre militanti di estrema destra.











GUARDA IL VIDEO DELL'ARRIVO DI ILARIA SALIS IN AULA A BUDAPEST

"E niente, Ilaria Salis è ancora al guinzaglio", ha scritto su X Ivan Scalfarotto, capogruppo di Italia viva in Commissione Giustizia e responsabile Esteri del partito, da Budapest dove assiste al processo Salis. Il senatore ha pubblicato una foto in cui si vede Ilaria Salis tenuta legata con una corda ad una guardia.

In tribunale a #Budapest.

Il giudice, #IlariaSalis seduta e sempre legata, moltissimi giornalisti e telecamere, poliziotti in passamontagna. pic.twitter.com/b8FPjQk6z3 — Ivan Scalfarotto 🇮🇹🇪🇺🇺🇦 (@ivanscalfarotto) March 28, 2024

Caso Salis, amici e legali minacciati a Budapest

Nel frattempo, poco prima della nuova udienza, un gruppo di pochi estremisti di destra ha minacciato un gruppo di legali e amici di Ilaria Salis al loro arrivo al tribunale di Budapest, con parole "forti": "Stai zitto o ti spacco la testa". "Aspettavano e ci hanno insultato e minacciato in ungherese," ha detto l'avvocato Eugenio Losco. "Ci hanno fatto delle riprese con i telefonini, ci hanno ripreso e il nostro traduttore ci ha detto che ci stavano minacciando", ha proseguito Losco. Del gruppo di una quindicina di persone italiane minacciate faceva parte anche Zerocalcare, oltre a esponenti di Giuristi democratici.