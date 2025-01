Germania, Musk intervista la leader di Afd Weidel: "Hitler? Era un comunista"

Germania, Musk e l'endorsement all'Afd. Hitler e le false etichette

Elon Musk adesso fa anche il giornalista. Il patron di Tesla e braccio destro di Donald Trump oltre a occuparsi di auto elettriche, satelliti, E intelligenza artificiale è sempre più impegnato anche sul fronte politico, visto anche il suo prossimo incarico da ministro degli Usa. Musk si sta concentrando in particolare su due Paesi, si tratta del Regno Unito e della Germania. Ieri Musk ha intervistato sul suo social X la leader tedesca dell'estrema destra di Afd, Alice Weidel. E ha voluto fare un chiaro endorsement alla leader del partito accusato di avere simpatie naziste. "Raccomando - ha detto Musk - di votare l’Afd in Germania, se volete che qualcosa cambi. Lo ripeto: solo l’Afd può salvare la Germania. Fine della storia". Elon Musk poi ha fatto ad Alice Weidel la domanda più semplice: vi accusano di avere simpatie per il nazismo, le ha detto. E Alice Weidel ha risposto così: "Hitler era un nazional-socialista", ed è solo dopo la guerra che sono riusciti ad affibbiargli "la falsa etichetta di uomo di destra, di conservatore".

Poi è entrata ancora di più nel dettaglio: "Il Führer ha nazionalizzato l’economia, voleva le grandi imprese collettive, mentre noi di Afd siamo per il mercato libero. Hitler — prosegue Weidel — era un comunista, si vedeva come un socialista". E come oggi c’è la sinistra antisemita, ha proseguito, così è dai comunisti dell’Urss che Hitler pescava le sue idee contro gli ebrei. Musk: "Yes", ha acconsentito. Entrambi - riporta Il Corriere della Sera - hanno attaccato la burocrazia germanica, il miliardario ricordando le 25 mila pagine che ha dovuto stampare su carta per aprire la fabbrica della Tesla in Brandeburgo ("un camion"), in un siparietto divertente. Poi Weidel ha detto che solo l’Afd protegge gli ebrei in Germania, in un Paese in cui l’impegno è collettivo.