Germania, Olanda, Regno Unito: ribellione anti-lockdown in tutta Europa. VIDEO

Covid: Germania, scontri a manifestazione anti-restrizioni

Proteste e manifestazioni anti-lockdown in molte città europee. Dal Regno Unito alla Germania fino Svizzera, da questa mattina l’onda anti-restrizioni è scesa in piazza per chiedere di tornare a una vita normale. In Germania, nella citta' di Kassel, si sono verificati degli scontri tra la polizia e alcune persone scese in piazza per protestare contro le restrizioni anti Covid. Gli agenti hanno utilizzato lo spray al peperoncino, i cannoni ad acqua e anche i manganelli per disperdere la folla. I manifestanti, che si sono dati appuntamento nel centro della citta', erano circa 20 mila, la maggior parte senza mascherina e senza rispettare il distanziamento fisico. Le tensioni sono iniziate quando un gruppo ha tentato di sfondare un cordone delle forze dell'ordine. Sono in programma in tutto il Paese diverse manifestazioni contro le restrizioni. Nelle ultime 24 ore in Germania sono stati registrati 16.033 casi confermati di coronavirus, portando il totale a 2.645.783.

Olanda (Amsterdam) ora, marea umana in marcia per protestare contro restrizioni Covid. Ovviamente sono tutti senza mascherina. Bravi! https://t.co/kJWQdnGGHv pic.twitter.com/oiz4jkzjpZ — RadioSavana (@RadioSavana) March 20, 2021

Post Twitter della pagina "Radio Savana"

Covid, protesta contro le restrizioni a Londra: diversi fermi

Centinaia di manifestanti, perlopiù senza mascherina, sono scesi in piazza anche a Londra per protestare contro il lockdown imposto per il Covid-19. Secondo quanto riportato dalla Bbc, alcuni dimostranti sono stati fermati dalla polizia ad Hyde Park. Come ricorda l'emittente britannica, le restrizioni attualmente in vigore non prevedono le manifestazioni come "giustificato motivo" per uscire di casa. Più di 60 parlamentari e alcune organizzazioni hanno chiesto al ministro dell'Interno, Priti Patel, di autorizzare le proteste durante il lockdown.