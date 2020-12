Ghana, Akufo-Addo rieletto presidente: l’opposizione contesta il risultato

È stato confermato per un secondo mandato il presidente del Ghana, Nana Akufo-Addo, rieletto con il 51,6% dei voti, battendo il principale sfidante, ed ex capo dello Stato, John Dramani Mahama, che si è fermato al 47,6%. Ad annunciarla è stata la presidente della Commissione elettorale ghanese, Jean Adukwei Mensa, con una diretta social. Alle urne sono stati chiamati 17 milioni di ghanesi, che si sono espressi anche sulla scelta dei membri del parlamento.

Akufo-Addo si era già definito "certo" della vittoria, ma il Mahama lo ha invitato a "non rubare le elezioni". E infatti dall’opposizione si sono sollevate subito critiche e polemiche, oltre ad accuse di intimidazione da parte dei militari contro i sostenitori di Mahama. Cinque persone hanno anche perso la vita negli scontri.

Sui risultati si è espresso un portavoce del partito di Mahama, Haruna Iddrisu, dichiarando che l'opposizione ha ottenuto la maggioranza in parlamento con 140 seggi su 275 e "le prove schiaccianti disponibili ci impediscono di accettare questa conclusione spuria e affrettata", consolidando così una tendenza diffusa nelle ultime elezioni africane, che vede l’opposizione contestare i risultati ufficiali, come già accaduto di recente in Tanzania, Burkina Faso e Costa d'Avorio.