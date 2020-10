Ghana, crolla chiesa: 17 morti e decide di persone intrappolate

Una chiesa è crollata nel Ghana orientale. Si contano almeno 17 morti e altre decine di persone potrebbero essere intrappolate sotto le macerie, questo reso noto le autorità locali. Otto persone sono state estratte vive, hanno detto le squadre di soccorso che hanno però recuperato anche 17 corpi. "Stiamo inviando più macchinari per rimuovere le macerie. Temiamo che diverse persone siano ancora intrappolate", ha confermato il capo nazionale delle operazioni di soccorso, Gyan Willington. Le cause dell'incidente non sono ancora state determinate. Secondo un sopravvissuto sentito dalla stampa locale, più di sessanta persone si erano radunate quando la chiesa evangelica è crollata nella città di Akyem Batabi. "Stavamo riposando in chiesa quando una parte dell'edificio è crollata", ha detto Mavis Antwi. "Abbiamo iniziato a correre, alcuni sono riusciti a scappare ma altri sono rimasti intrappolati", ha aggiunto. (AGI)BRA