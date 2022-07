Giappone, attentato all'ex premier Abe. Medici: "Non dà segni di vita". Video

Giappone, Shinzo Abe rischia la vita. Gli hanno sparato ad un comizio

L'ex primo ministro giapponese Shinzo Abe lotta per la vita in ospedale dopo aver subito un attentato durante un comizio. L’uomo che ha sparato all’ex premier giapponese aveva una pistola “mascherata”, infilata dentro quello che sembra una sorta di obiettivo fotografico. Lo si evince da un’immagine ripresa dai media giapponesi. L’uomo, maglietta, pantaloni militari con le tasche, e mascherina sul volto, è stato arrestato e portato via da quattro agenti, mentre a pochi metri di distanza uomini dello staff dell’ex premier tentavano di rianimare Abe. il politico è stato portato in ambulanza in ospedale dopo l'incidente e i servizi sanitari stanno cercando di ripristinare i suoi parametri vitali, secondo quanto riferito dalla polizia e dai servizi sanitari della città occidentale di Nara, dove è avvenuto l'attacco. Il primo bollettino: "Non dà segni di vita".

Un uomo è stato arrestato per tentato omicidio dopo che l'ex primo ministro giapponese Shinzo Abe è stato colpito a colpi di arma da fuoco venerdì mentre pronunciava un discorso, secondo i media locali. L'uomo sembra avere 40 anni ed è stata sequestrata una pistola, ha detto l'emittente pubblica NHK, citando fonti della polizia. La polizia locale non è stata immediatamente in grado di commentare quando è stata contattata dall'AFP. Potrebbe esserci il fanatismo religioso dietro l’attentato all’ex premier giapponese Shinzo Abe. Nel 2004 Asahara era stato riconosciuto colpevole di essere stato mente e mandante dell’attentato alla metropolitana di Tokyo del 1995. La condanna a morte del capo della setta venne eseguita l’8 luglio 2018 quando al governo c’era Shinzo Abe. L’attentatore di oggi potrebbe aver agito per vendetta. Ma, al momento dicono i media giapponesi, è solo un’ipotesi.